TVP i Polsat zapłaciły więcej podatku dochodowego niż TVN

Kto płaci, a kto nie płaci podatków w Polsce w branży mediów i telekomunikacji? Najwięcej podatku dochodowego w zeszłym roku po ponad 200 mln zł, zapłaciły operator sieci Play i Allegro.pl. Telewizja Polska i Polsat oddały fiskusowi nieco więcej niż TVN, bardzo mało w porównaniu do przychodów zapłaciły Orange Polska i T-Mobile Polska.

Tak wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl. Nic nie zapłaciły m.in. Cinkciarz.pl i Empik.

W portalu czytamy także, że według zestawienia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów spółka P4, operator sieci Play, w ub.r. zapłacił 296,15 mln zł podatku CIT przy całkowitych wpływach w wysokości 7,53 mld zł i dochodach wynoszących 1,56 mld zł.

Telekom na początku br. opuścił warszawską giełdę, po tym jak pod koniec ub.r. 97 proc. jego akcji za 9,6 mld zł przejął francuski koncern Grupa Iliad.

Drugą pozycję wśród największych płatników CIT zajęło Allegro.pl, które w ub.r. przy 4,1 mld zł wpływów i 1,23 mld zł dochodów oddało fiskusowi 232,77 mln zł. Spółka Allegro, do której oprócz Allegro.pl należą m.in. Ceneo.pl i eBilet Polska, od października ub.r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, w pierwszej połowie br. osiągnęła wzrost przychodów o 51,7 proc. do 1,77 mld zł i zysku netto ze 195,7 do 289,6 mln zł. Samo Ceneo.pl w ub.r. zapłaciło 26,07 mln zł

Na trzecim miejscu jest inny telekom - Polkomtel, operator sieci Plus. W ub.r. poniósł 196,58 mln zł kosztów podatku dochodowego, osiągając 7,37 mld zł wpływów i 1,06 mld zł dochodów.

Z przekazanych informacji wynika także, że wielokrotnie mniej podatku dochodowego zapłacili pozostali dwaj czołowi operatorzy telekomunikacyjni, należący do zagranicznych koncernów i działający w oparciu o globalne marki.

Orange Polska przy 11,84 mld zł przychodów i 204,5 mln zł dochodów oddał fiskusowi 146,9 tys. zł, natomiast T-Mobile Polska miał 9,11 mld zł wpływów, 956,3 mln zł dochodów i 10,4 tys. zł zapłaconego podatku dochodowego.

W przypadku Eurozetu, funkcjonującego jako grupa podatkowa, CIT wyniósł 7,48 mln zł, a w przypadku Bauer Media Invest, kontrolującej Wydawnictwo Bauer i Grupę RMF, a do połowy ub.r. także Grupę Interia (sprzedaną Polsatowi) - 31,36 mln zł. Natomiast Polskie Radio przekazało fiskusowi 2,69 mln zł.

