PGNiG razem z Enervigo w obszarze kogeneracji

PGNiG Obrót Detaliczny podpisał w piątek w Mielcu (Podkarpackie) umowę o współpracy z firmą Enervigo. Obie spółki mają współpracować w zakresie rozwoju i promocji gazowych instalacji wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Jak powiedział w trakcie uroczystości prezes PGNiG OD Henryk Mucha, jest to pierwsza tego typu umowa o współpracy w obszarze kogeneracji podpisana przez spółkę. Dodał, że Enervigo jest firmą, która ma bardzo duże doświadczenie i bardzo dobre opinie od dotychczasowych klientów. „Było to dla nas bardzo ważne” – podkreślił Mucha.

Prezes PGNiG przypomniał, że firma dostarcza gaz do ponad 7 mln klientów, w tym również biznesowych.

W ocenie szefa PGNiG OD, z przeprowadzanych przez firmę audytów energetycznych wynika, że firmy potrzebują kogeneracji lub trigeneracji.

Przedsiębiorcy potrzebują z jednej instalacji nie tylko energii elektrycznej, ale także ciepła, jak również - to się zdarza - chłodu. Cieszę się, że to właśnie dzisiaj w Mielcu podpisujemy pierwszą umowę z Enervigo. Macie państwo kompetencje, a my dziś potrzebujemy kompetencji więc z punktu widzenia biznesu to jest pożądana strategia, to jest synergia – mówił Mucha.