JSW w trzy lata podwoiła produkcję energii z metanu

W minionych trzech latach Jastrzębska Spółka Węglowa podwoiła ilość energii elektrycznej wytwarzanej z metanu – gazu towarzyszącego złożom węgla. Dzięki prowadzonym inwestycjom, w 2025 r. spółka chce gospodarczo wykorzystywać cały gaz, ujęty w instalacje odmetanowania – wynika z informacji JSW.

Problematyka emisji i zagospodarowania metanu z kopalń węgla kamiennego w kontekście unijnej strategii metanowej była w środę tematem obrad sejmowej podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji.

W najbliższym czasie - jak poinformował uczestniczący w posiedzeniu prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański – spodziewane jest oficjalne ogłoszenie propozycji unijnej legislacji metanowej, czyli pakietu rozwiązań służących zmniejszaniu emisji metanu, którego potencjał cieplarniany jest wielokrotnie większy od dwutlenku węgla. Na szczycie klimatycznym w Glasgow uzgodniono m.in. zmniejszanie emisji metanu do 2030 r.

Fundacja Instrat jest ośrodkiem analitycznym wyspecjalizowanym w sprawach polityki energetyczno-klimatycznej i rynku energii. Z informacji przekazanych przez prezesa Hetmańskiego wynika, iż unijne propozycje zmierzają do zakazu emisji i spalania metanu ujętego instalacjami odmetanowania do 2024 roku oraz likwidacji emisji metanu odprowadzanego układami wentylacyjnymi z kopalń węgla energetycznego do roku 2027. Regulacje wprowadzają w tym zakresie rozróżnienie między kopalniami węgla energetycznego i koksowego.

Największym w UE producentem węgla koksowego, a zarazem największym wśród polskich spółek węglowych emitentem metanu, jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która niespełna 40 proc. wydzielającego się przy eksploatacji węgla metanu ujmuje w instalacje odmetanowania, zaś pozostała część trafia do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym. Ok. 60 proc. gazu ujętego poprzez systemy odmetanowania jest wykorzystywane gospodarczo do produkcji energii, ciepła i chłodu.

W 2018 r. w naszych układach kogeneracyjnych wyprodukowaliśmy 70 tys. megawatogodzin energii elektrycznej z metanu z odmetanowania; w tym roku będzie to ponad dwukrotnie więcej, ok. 140-145 tys. megawatogodzin – poinformował dyrektor biura odmetanowania i zarządzania mediami energetycznymi JSW Artur Badylak, przypominając, iż od 2017 r. spółka realizuje program zwiększania gospodarczego wykorzystania metanu.

W wyniku realizacji tego programu, w 2025 roku chcemy wykorzystywać całość metanu, który ujmujemy systemami odmetanowania – zadeklarował dyrektor, negatywnie oceniając unijną, na razie nieoficjalną, propozycję, by już od 2024 roku nie można było emitować lub spalać metanu ujętego w instalacje odmetanowania. Jak tłumaczył, czasochłonność procesu inwestycyjnego w tym zakresie powoduje, iż jest to cel zbyt ambitny.

Artur Badylak ocenił także, iż obecnie nie ma efektywnych i opłacalnych technologii pozwalających wykorzystywać metan, który jest odprowadzany do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym.

JSW zamierza zwiększać efektywność odmetanowania, szacuje jednak, że tą drogą można ująć maksymalnie ok. 50 proc. gazu (obecnie średnia efektywność odmetanowania na świecie do 20-30 proc., a w JSW blisko 40 proc.), zaś pozostała część jest emitowana z powietrzem wentylacyjnym – taki metan, występujący w powietrzu w niewielkich stężeniach, można utylizować, ale jego wykorzystanie gospodarcze jest obecnie nieopłacalne.

Jak poinformował Artur Badylak, przedstawiciele JSW aktywnie uczestniczą w pracach nad tworzeniem międzynarodowego obserwatorium metanowego w Paryżu, zaś wdrożony w jastrzębskiej spółce system monitorowania i weryfikowania emisji został uznany za wzorcowy i wart upowszechnienia w innych krajach. Docelowo światowa emisja metanu ma być także weryfikowana z wykorzystaniem technologii satelitarnych.

W ub. roku w procesie eksploatacji węgla w kopalniach JSW wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu, z czego 220,4 mln m sześc. trafiło do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje odmetanowania. Ponad 86 mln m sześc. ujętego gazu wykorzystano do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – z tego ponad 26 mln m sześc. posłużyło do wytwarzania prądu, ciepła i chłodu we własnych instalacjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. sprzedano odbiorcom zewnętrznym. 56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie zostało w żaden sposób wykorzystane.

W 2019 r. światowa emisja metanu wyniosła ok. 596 mln ton, z czego 60 proc. to efekt działalności człowieka. Europa odpowiada za ok. 11 proc. emisji gazów cieplarnianych, z czego niespełna jedna trzecia pochodzi z energetyki, w tym 7 proc. z górnictwa, a ok. 1,3 proc. z JSW.

PAP/RO

