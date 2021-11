Gortat: Zawsze byłem dumny z bycia Polakiem i nie kryłem przywiązania do barw narodowych

Z Marcinem Gortatem o działaniach Fundacji MG 13 „Mierz Wysoko”, biznesie i pomaganiu oraz „Polskiej Nocy” w USA rozmawia Piotr Filipczyk

Twoja Fundacja MG 13 „Mierz Wysoko” nie zwalnia tempa i podpisała właśnie kolejną umowę o współpracy z Kasą Stefczyka, która wspiera choćby takie projekty jak serię spotkań dla młodych koszykarzy o nazwie Gortat Camp. Co zdecydowało, że współpracujecie dalej?

Marcin Gortat: Stworzyliśmy naprawdę zgrany duet. Kasa Stefczyka, to solidny partner, który reprezentuje bliskie mi wartości i dobrze mieć ją w swojej drużynie. Połączyła nas pasja do krzewienia patriotyzmu, chęć sportowej aktywizacji młodzieży i misja niesienia pomocy potrzebującym. Poza tym zawsze zanim podpiszę z kimś umowę, to robię solidny research i nie boję się stawiać wysokich wymagań. Muszę powiedzieć, że Kasa Stefczyka w pełni spełnia moje oczekiwania i cieszę się z dalszej współpracy, która trwa od początku 2020 roku.

Na parkiecie, jako zawodnik najsłynniejszej koszykarskiej ligi NBA, osiągnąłeś bardzo wiele. Teraz realizujesz się w biznesie. Skąd pomysł, żeby zaangażować się w fundację i pomaganie innym?

MG: Wiem jak ważne jest wyciągnięcie pomocnej dłoni, danie impulsu do działania, kiedy większość świata mówi Ci, że nie dasz rady. Osobiście doświadczyłem bardzo dużej życzliwości od swoich kolegów z NBA. Oprócz tego, że robili sympatyczne żarty w szatni rozładowujące atmosferę, to przede wszystkim pożyczali mi wiele rzeczy, doradzali. Można powiedzieć, że byli takim dobrymi starszymi braćmi. Czuję, że powinienem działać tak samo i pomagać kolejnym zdolnym sportowcom w zdobywaniu profesjonalnych szlifów. Dlatego właśnie organizuje Marcin Gortat Campy. Jest to seria eventów sportowych przeznaczonych dla młodzieży, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Spotykam się z najmłodszymi po to, aby wskazać im właściwy kierunek rozwoju. Jeździmy po całej Polsce. Muszę powiedzieć, że szczególnie dużo satysfakcji dają mi treningi z dziećmi na wózkach inwalidzkich, które pokazują jak wiele energii i motywacji w nich drzemie. Uczę się od nich pozytywnego spojrzenia na świat. Zaprosiliśmy je także na plan zdjęciowy profesjonalnego klipu reklamowego Kasy Stefczyka. Kolejną działalnością Fundacji jest system stypendialny, oferujący profesjonalne szkolenie sportowe. Dzięki temu kilkunastu wybitnych sportowców może doskonalić swoje umiejętności w najlepszych szkołach średnich w USA. Oprócz tego angażujemy się w Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w których kształcą się przyszłe talenty sportowe oraz finansowane jest doposażanie w sprzęt sportowy placówek edukacyjnych i innych instytucji. Wszystko po to, aby w niedługim czasie to właśnie w Polsce wyrosły nowe gwiazdy światowej koszykówki. Specjalne stypendium dla jednego ze zwycięzców Gortat Camp’u ufundowała także Kasa Stefczyka.

Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków. Dla wielu amerykańskich przyjaciół za oceanem byłeś źródłem wiedzy o Polsce i właściwie mogłeś się poczuć jak ambasador naszego kraju. Postanowiłeś przekuć to zainteresowanie w projekt „Polish Heritage Night”, zwany również „Polską Nocą”?

MG: Zawsze byłem dumny z bycia Polakiem i nie kryłem silnego przywiązania do barw narodowych. Czułem się także zaszczycony, gdy odwiedzałem naszych żołnierzy podczas zagranicznych misji, choćby w Afganistanie w bazie Ghazni. Ci goście udowadniali, że Polska będzie zawsze gotowa nieść pomoc i czułem dumę, że biało-czerwona flaga na ich mundurach jest czymś za co są gotowi oddać życie. Moja przyjaźń z żołnierzami trwa cały czas i zapraszam ich także na eventy sportowe. Natomiast poprzez imprezę „Polską Noc” chciałbym promować piękno naszej ojczyzny i walczyć z krzywdzącymi stereotypami. Zapraszam na nią polonijnych biznesmenów, sportowców i celebrytów. Oczywiście, nie brakuje wielkich nazwisk z USA, a osoby te podczas wydarzenia mają okazję zapoznać się z polską kulturą, historią, językiem i zwyczajami. Podczas imprezy odbywają się dobroczynne licytacje, z których dochód zostanie przekazany na fundację Marcina Gortata MG13 „Mierz Wysoko”. Partnerem „Polskiej Nocy” była również Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka od lat wspiera inicjatywy związane z działalnością charytatywną, sportową i kulturalną. Nasz kraj naprawdę ma tyle atrakcji, o których inni mogą pomarzyć. Mamy i morze i góry. Świetną kuchnię no i najpiękniejsze kobiety na świecie! Dlatego też związałem się z Polką i to tutaj mam swój dom.