Polak przed debiutem w NBA. "Jestem podekscytowany"

„To nie jest tylko moja historia, tylko nasza. Kiedy ja będę w NBA, to cała Polska też będzie w NBA. Jestem bardzo szczęśliwy, że zaczynam sezon” - powiedział Jeremy Sochan przed ligowym debiutem. Jego zespół San Antonio Surs w nocy ze środy na czwartek zagra z Charlotte Hornets

Mecz, w który spodziewany jest debiut 19-letniego skrzydłowego w NBA rozpocznie się o godz. 2.00 czasu polskiego. „Ostrogi” podejmą Hornets w AT&T Center, hali, która może pomieścić 18,5 tys. widzów.

Jestem bardzo wdzięczny trenerowi i całej drużynie za zaufanie oraz minuty na boisku w meczach przedsezonowych. To była dla mnie świetna okazja, by poczuć NBA z bliska i zagrać w najlepszej lidze na świecie. Gregg Popovich to znakomity trener. Wszyscy go bardzo szanują, zarówno jako człowieka, jak i szkoleniowca. Daje nam dużo rad i wskazówek. Kiedy mówi, to chcesz go słuchać, bo wiesz, że dzięki temu dobrze zagrasz - powiedział czwarty Polak w najlepszej koszykarskiej lidze świata, cytowany przez jego biuro prasowe PROBASKET.