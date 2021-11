Polski Cyfrowy Operator Logistyczny z ponad 5 mln zł dofinansowania

GPW podpisała umowę z NCBiR w sprawie dofinansowania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBiR o wartości 5,4 mln zł – poinformowała GPW w czwartek

Jak przekazała w czwartek Giełda Papierów Wartościowych, umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczy dofinansowania projektu pt. „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego – PCOL” kwotą 5,4 mln zł, co stanowi 58,04 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9,3 mln zł.

Opracowana w ramach projektu nowatorska platforma PCOL bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii, które pozwolą na szybsze, niż ma to miejsce w przypadku wyszukiwania manualnego, przedstawienie matchingowej listy możliwych, najbardziej optymalnych tras, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Platforma PCOL umożliwi obsługę zleceń spotowych oraz optymalizację frachtu poprzez synchronizację zleceń – powiedział cytowany w informacji GPW koordynator i współautor koncepcji PCOL Marek Harasny.

Wyjaśniono, że celem platformy PCOL jest automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych. Uruchomienie projektu – jak stwierdzono w informacji GPW - to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

PCOL to bardzo innowacyjny pomysł. Wyróżniać go mają takie rzeczy jak: automatyczna i cyfrowa optymalizacja parametrów czasu i kosztów usług transportowych, dzięki zastosowaniu modułu automatycznego doboru zleceń transportowych. Optymalizacja doboru ładunków transportowych w celu minimalizacji ilości i długości tras, minimalizacji kosztów transportowych oraz pustych przebiegów. Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentacji transportowej. Eliminacja obiegu papierowego. Zapewnienie e-usług w procesach pomocniczych w modelu one-stop-shop. Pobieranie danych wejściowych do optymalizacji zleceń i ładunków z wielu zewnętrznych źródeł danych – wyliczył cytowany w informacji projekt manager PCOL Marcin Wolak.