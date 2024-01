Gaz-System pracuje nad polsko-ukraińskim łącznikiem

W styczniu br. wniosek o zatwierdzenie projektu rozwoju systemu przesyłu gazu między Polską i Ukrainą trafił do regulatorów rynku energii w obu państwach - poinformował PAP Gaz-System. Dodał, że w najbliższym czasie spodziewa się uzgodnień regulatorów w tej sprawie.

Jak poinformował PAP Gaz-System, w styczniu br. wniosek o zatwierdzenie projektu przepustowości przyrostowej między rynkowymi przesyłu gazu Polski i Ukrainy trafił do krajowych regulatorów w tych państwach. W Polsce jest to Urząd Regulacji Energetyki. Gaz-System przypomniał, że w 2023 r. wraz z ukraińskim operatorem systemu przesyłowego gazu „Gas Transmission System Operator of Ukraine” (GTSOU) przeprowadzili kolejne niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową pomiędzy polskim i ukraińskim system przesyłowym w ramach „procedury incremental” (oceny zdolności przyrostowej).

Badanie wzrostu przepustowości

Przepustowość przyrostowa oznacza zwiększenie przepustowości technicznej w istniejących punktach międzysystemowych połączeń gazowych, utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub nowych punktów połączeń międzysystemowych, udostępnienie fizycznych rewersów (dają możliwość tłoczenia gazu w obu kierunkach - PAP) na gazowych połączeniach międzysystemowych, które nie były wcześniej oferowane.

„Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania operatorzy zainicjują projekt przepustowości przyrostowej. Propozycja projektu została udostępniona do konsultacji publicznych pod koniec 2023 r.” - wskazał Gaz-System. „W najbliższym czasie operatorzy spodziewają się uzgodnienia regulatorów w sprawie możliwości zaoferowania przepustowości przyrostowych w aukcji produktu rocznego już w lipcu br. oraz zatwierdzenia przedłożonego projektu” - dodał Gaz-System.

Polski Operator zaznaczył, że w przypadku otrzymania uzgodnionej przez regulatorów decyzji o zatwierdzeniu parametrów projektu, uczestnicy rynku będą mieli możliwość potwierdzenia swojego wstępnego zainteresowania dodatkową przepustowością w fazie wiążącej, tj. aukcji produktu rocznego 1 lipca 2024 r.

Aukcje przeprowadzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. Dokument ten nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi oferowali standardowe produkty, tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne.

Polsko-ukraińskie porozumienie o gazociągowej współpracy

16 marca 2023 r. Gaz-System oraz Gas Transportation System Operator of Ukraine podpisały porozumienie o współpracy. Ma ono doprowadzić do synchronizacji systemów przesyłu gazu Polski i Ukrainy oraz zwiększenia mocy przesyłowej gazociągów. Będzie także dotyczyło projektów tzw. zazielenienia gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu - informowały wtedy spółki.

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński odniósł się wówczas do kwestii zwiększenia mocy przesyłowej interconnectra łączącego Polską i Ukrainę do 3 mld m sześć.

„Jest to plan, o którym rozmawiamy, ale oczywiście musi się to wydarzyć w oparciu o procedurę incremental (oceny zdolności przyrostowej),którą już w tym roku będziemy ogłaszać i będziemy prowadzić. Jeżeli znajdziemy potwierdzenie rynkowe to jak najbardziej tak, ta inwestycja jest możliwa” - stwierdził wówczas Chludziński.

P.o. prezesa GTSOU Paweł Stańczak przyznał w marcu 2023 r. w rozmowie z PAP, że dla Ukrainy atrakcyjny jest dostęp Polski do dostaw LNG za sprawą gazoportu w Świnoujsciu, jak również - przez Baltic Pipe - do Szelfu Norweskiego. „To pozwala zdywersyfikować nie tylko kierunki dostaw, ale także źródło, z którego ten gaz płynie” - zaznaczył.

GTSOU zarządza systemem przesyłu gazu na Ukrainie.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Anna Bytniewska (PAP), sek

