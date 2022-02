Japonia z ostrym protestem przeciw rosyjskim manewrom

Japonia przekazała Rosji formalny protest przeciw zaplanowanym na ten tydzień rosyjskim ćwiczeniom wojskowym w pobliżu kontrolowanych przez Moskwę spornych wysp na Oceanie Spokojnym – poinformował w poniedziałek główny sekretarz rządu w Tokio Hirokazu Matsuno.

„Dalsze zbrojenie przez Rosję czterech wysp północnych stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Japonii i jest niemożliwe do zaakceptowania” – oświadczył Matsuno. Wyjaśnił, że Tokio przekazało Moskwie protest w ubiegłym tygodniu, gdy Rosjanie ogłosili alarm związany z ćwiczeniami.

Zgodnie z zapowiedziami strony rosyjskiej manewry na morzu w pobliżu wyspy Kunaszyr mają się rozpocząć we wtorek i trwać z przerwami do 1 marca. To jedna z czterech wysp, o które Tokio i Moskwa spierają się od dziesięcioleci.