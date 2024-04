Floty dwóch mocarstw oko w oko

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) zapowiedziała na niedzielę „patrole bojowe” marynarki wojennej i sił powietrznych na spornym Morzu Południowochińskim, gdzie tego samego dnia ćwiczyć mają wojska USA, Filipin, Japonii i Australii.

W krótkim komunikacie, przytaczanym w niedzielę rano czasu miejscowego przez państwowe chińskie media, nie podano dodatkowych szczegółów na temat rodzaju i lokalizacji patroli.

Filipiny, USA, Japonia i Australia przeprowadzą w niedzielę wspólne manewry na Morzu Południowochińskim, w strefie, do której roszczą sobie prawa zarówno Filipiny, jak i Chiny - podała dzień wcześniej agencja AP, cytując wspólny komunikat państw biorących udział w ćwiczeniach.

Morze Południowochińskie – punkt zapalny

Agencja AFP zwracała uwagę, że manewry zostaną przeprowadzone na kilka dni przed szczytem w Waszyngtonie, podczas którego prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. oraz premierem Japonii Fumio Kishidą. Do spotkania przywódców w Białym Domu ma dojść 11 kwietnia.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu, w tym Filipin, do poszczególnych części tego akwenu, bogatego w surowce i kluczowego dla międzynarodowego handlu.

PAP, sek

