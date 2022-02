WIDEO. Ukraińscy żołnierze do żołdaków Putina: "Chłopaki, macie przeje...e!"

Ukraiński żołnierz nagrał wideo, w którym przekazał swoje przesłanie do armii rosyjskiej. Zachęca jej żołnierzy do poddania się. „Nagram to po rosyjsku, żebyście, do ch…, wszystko zrozumieli” - rozpoczyna swoje wideo ukraiński żołnierz.

Jak tam chłopcy? Jak się macie? Cicha jest ukraińska noc, co? Jak mówił, wielki ukraiński pisarz Gogol. Wszystko u was w porządku chłopaki? Podobają wam się nasze wojskowe drony? Jak myślicie, co teraz nad wami lata? Jak myślicie, co szeleści w krzakach? Durnie — zwraca się do rosyjskich żołnierzy Ukrainiec.

Chłopaki, macie przeje…e! Stoicie w tej chwili. My mamy się świetnie. Zbroimy rezerwę. Mamy lotnictwo, mamy czołgi. Wszystko mamy. Jesteście w czarnej du..e — mówi. Po czym składa rosyjskim żołnierzom propozycję. Zróbmy tak. Do ch..a, poddajcie się, dopóki macie taką możliwość. Wielu waszych już tak zrobiło. Nie jest tak źle. Naprawdę! My jeńców wojennych, może to błąd, traktujemy dobrze. Jeszcze macie na to czas, bo wkrótce będziemy was ścigać — ostrzega.

W sieci pojawiło się też inne nagranie, na którym widać grupę żołnierzy ukraińskich.

Nie ogarnia nas ani strach, ani panika. Nie złożymy broni i nie pozwolimy, by żaden tyran i morderca narzucał nam swoją wolą. Nie oddamy minimetra naszej ziemi. Może to nasze ostatnie nagranie, nie wiem, czy byłem dobrym czy złym człowiekiem, Bóg wie, ale wiem, że jestem dobrym obywatelem i żołnierzem — mówi na nagraniu ukraiński żołnierz.

Bronię mojego kraju, jestem gwarantem jego trwania. (…) Kim byście nie byli i ilu by was nie było, chodźcie tu, a poznacie nasz gniew i złość. Wynocha z naszej ziemi. Będziemy się bić do ostatniego naboju, a jak ich braknie, będziemy bronić się gołymi rękami — zapewnia.

wPolityce.pl/RO