Pojmani na Ukrainie żołnierze armii rosyjskiej wezwali w środę podczas konferencji prasowej w Kijowie przywódców swojego kraju do „zaprzestania bezsensownej i podstępnej wojny z Ukrainą” - podała agencja Ukrinform.

W konferencji wzięło udział siedmiu żołnierzy zwiadu, którzy po utracie sprzętu wojskowego na bagnach i po krótkiej walce z żołnierzami ukraińskimi zdecydowali oddać się do niewoli.

Jak relacjonuje Ukrinform, więzień wojenny Wołodymyr Raskazow przepraszał obywateli Ukrainy za „przybycie tutaj jako zbrodniarze wojenni”.

Jeniec Siergiej Gałkin zdradził, iż w Rosji powiedziano żołnierzom, że muszą „ratować ludność cywilną” na Ukrainie, ale okazało się, że tak nie jest i wezwał przywódców swojego kraju do zaprzestania tego „terroryzmu”.

Jeniec Serhij Błażko jest przekonany, że na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji giną pokojowo nastawieni ludzie i apeluje do przywódców swojego kraju o zaprzestanie „wysyłania tu żołnierzy”.

„Chcę powiedzieć, że nasze dowództwo powinno przestać wysyłać tu żołnierzy, bombardować i zabijać niewinnych cywilów Ukrainy. Chcę przekazać mojemu dowództwu, żeby natychmiast przerwało wojnę” – powiedział.

Z kolei jeniec Maksym Czernik przekazał „narodowi ukraińskiemu najgłębsze przeprosiny” i groził władzom swojego kraju narodowym powstaniem.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma tu faszystów i ucisku narodu ukraińskiego. Chcę, żeby moi koledzy mnie usłyszeli - chłopcy, złóżcie broń, walczymy przeciwko pokojowemu narodowi. I mówię Głównodowodzącemu - jest tu wielu takich jak my i prędzej czy później wrócimy do domu, a ludzie stracą cierpliwość i chwycą za broń, by obalić rząd, który podstępnie wysyła tu chłopców jako mięso armatnie” - powiedział.