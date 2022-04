Resort klimatu rozpoczyna kampanię na rzecz ochrony klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna kampanię poświęconą kwestii, jak działać dla klimatu. Kampania będzie prowadzona w telewizji, w mediach, w internecie oraz w szkołach, w tym w szkołach ponadpodstawowych. Spoty reklamowe o tematyce działań na rzecz klimatu, ograniczenia wyrzucania odpadów, ograniczenia zużycia ciepła pojawią się w TVP, w Polsacie, w radiu RMF FM. O podjęcie wspólnych działań na rzecz klimatu zaapelowała podczas konferencji w ministerstwie w poniedziałek blogerka i autorka Sylwia Majcher

Co roku do polskich śmietników trafia ponad 5 mln ton żywności, z czego połowa z polskich domów - marnowanie żywności to problem Polski, ale także świata. Najczęściej jego przyczyną jest wyrzucanie przeterminowanej żywności – mówiła Sylwia Majcher. Międzynarodowe organizacje apelują o to, aby ograniczyć konsumpcję mięsa, która w ostatnich latach wzrosła. Produkcja mięsa na wielką skalę nie jest korzystna dla planety – podkreśliła.

W związku z coraz większą ilością powstającego ciepła i produkowanej energii elektrycznej na świecie w krajach uprzemysłowionych i wysoko rozwiniętych, także w Polsce, istotne jest, aby coraz więcej osób przyczyniało się do ograniczenia zużycia ciepła w domach - mówiła Sylwia Majcher.

Problemem dla środowiska naturalnego, przez to i dla klimatu jest rosnąca ilość wytwarzanych przez człowieka śmieci. Lasy Państwowe potrzebują co roku tysiąca wagonów kolejowych, aby możliwe było wywiezienie wszystkich śmieci z lasu. 60 proc. śmieci w Morzu Bałtyckim to śmieci z tworzyw sztucznych.

To ludzie odpowiadają za zmiany klimatu – twierdzi organizacja IPCC.

