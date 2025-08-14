„Ojciec 4+". Nowe pieniądze dla ojców
Mężczyźni, którzy mają co najmniej czwórkę dzieci i chcą się poświęcić ich wychowaniu, będą mieli prawo do tzw. matczynej emerytury – donosi w czwartek „Rzeczpospolita”.
Dziennik informuje, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje skorygować zasady przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Jak wskazuje autorka tekstu, „co do zasady przysługuje ono (w wysokości równej najniższej emeryturze) kobietom, które w przeszłości nie pracowały zawodowo i zajmowały się co najmniej czwórką dzieci”.
Wyjaśnia także, że mężczyźni mogą się ubiegać o takie wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. ”W efekcie na ponad 100 tys. wniosków zarejestrowanych od 2019 r. tylko 667 złożyli ojcowie” - czytamy.
Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, cytowany przez „Rz”, zapowiada zmianę przepisów.
– Konstrukcja przesłanek nabycia prawa do tego świadczenia stawia ich (mężczyzn) w gorszej pozycji. Jest to niezgodne z konstytucją. Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich – powiedział Gajewski „Rz”.
