Tauron sfinansuje Zielone Laboratoria. Oto lista laureatów

Staram się poprzez rozmowy budzić z "geopolitycznej drzemki", która doprowadziła do tego, że Putin tak bestialsko zaatakował Ukrainę, i trzeźwa ocena tego, co dzieje się na Wschodzie jest ważna; Polska pokazuje, czym ta trzeźwa ocena powinna być - powiedział we wtorek w Davos premier Mateusz Morawiecki