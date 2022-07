W. Brytania: Most Antonowski pod Chersoniem znowu ostrzelany

Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony

Ukraińskie siły najprawdopodobniej utworzyły przyczółek na południe od rzeki Ingulec, która stanowi północne obrzeże okupowanego przez Rosjan Chersonia - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze.

Ukraina wykorzystała swoją nową artylerię dalekiego zasięgu do uszkodzenia co najmniej trzech mostów na Dnieprze, wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania kontrolowanych przez siebie obszarów. Jeden z nich, 1000-metrowy Most Antonowski w pobliżu miasta Chersoń, został uszkodzony w ubiegłym tygodniu. Ukraina uderzyła w niego ponownie w środę i jest bardzo prawdopodobne, że przeprawa w chwili obecnej nie nadaje się do użytku.

Rosyjska 49. Armia, stacjonująca na zachodnim brzegu Dniepru, wygląda teraz na bardzo zagrożoną, a Chersoń został praktycznie odcięty od innych terytoriów okupowanych przez Rosję. Jego utrata poważnie osłabiłaby rosyjskie próby przedstawienia okupacji jako sukcesu - poinformował brytyjski wywiad.

PAP/mt