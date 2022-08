Europa rzuciła się na węgiel! Bijemy historyczne rekordy

Europa i inne części świata w czasie kryzysu energetycznego przerzucają się na węgiel. Wielu członków UE przedłuża żywotność elektrowni węglowych, jak Niemcy, które dysponują ich największą liczbą w Europie. Import zwiększają: Austria, Czechy, Włochy, Hiszpania, Węgry, Holandia, a nawet Francja - pisze w środę dziennik „Le Figaro”.

„+Czarny diament+, główny emitent CO2, staje się świętym Graalem energetycznym. Inwazja Rosji na Ukrainę zakłóciła światowe rynki energii” – konstatuje Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swoim raporcie z lipca.

Po 10-procentowym wzroście w pierwszej połowie roku, zużycie węgla powinno wzrosnąć o 7 proc. w ciągu całego 2022 roku w UE - przewiduje MAE.

„Najbardziej zanieczyszczające paliwo, leżące u podstaw pierwszej rewolucji przemysłowej i odpowiedzialne za katastrofy górnicze, stanowi około 11 proc. produkcji energii w UE. Ze znaczną wagą w niektórych krajach. W Polsce 2 mln gospodarstw domowych jest uzależnionych od węgla, z których każde spala średnio trzy tony zimą” – pisze francuska gazeta.

„Powrót do węgla nie wynika jedynie z wojny, choć potęgowany jest przez oddziaływanie sankcji, związanych z inwazją na Ukrainę. W 2021 r., wraz z szybkim ożywieniem światowej gospodarki, które doprowadziło do większego zużycia gazu, zużycie tańszego wówczas węgla wzrosło o 6 proc. Pekin ponownie otworzył kopalnie, a Londyn ożywił swoje elektrownie węglowe. We Francji brak wiatru i uszkodzenia (korozje reaktorów jądrowych - red) koncernu EDF spowodowały, że konsumpcja węgla ponownie wzrosła” - analizuje dziennik.