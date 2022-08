Awaria auta w trasie. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać

Coś gruchnęło pod maską, kontrolki na desce rozdzielczej świecą się jak choinka, a silnik ani drgnie

Dla kierowcy nie ma nic bardziej stresującego, niż kiedy w czasie jazdy dochodzi do niespodziewanej awarii samochodu i to zwłaszcza na autostradzie. Nawet zatrzymanie się na pasie awaryjnym jest dość ryzykowne. Musimy razem z pojazdem jak najszybciej się ewakuować. Mając ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4, możemy liczyć w takich sytuacjach na szybką i skuteczną pomoc.

Wybraliśmy się w rodzinną podróż po kraju. Odmierzamy czas, kiedy dojedziemy do celu. W końcu są jeszcze wakacje i czeka na nas wiele miejsc wartych odwiedzenia. Na autostradzie czy ekspresówce jedzie się szybko, wygodnie i bezpiecznie. Ale wszystko zmienia się, kiedy dochodzi do awarii. Nasze plany nagle rozpadają się niczym domek z kart. Żona roztrzęsiona, dzieci zrozpaczone i pada pytanie: „Co my teraz zrobimy?”.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Zepsute auto na drodze szybkiego ruchu stanowi poważny problem. Musimy zjechać z nim na pas awaryjny albo w zatoczkę. Trzeba natychmiast włączyć światła awaryjne, założyć kamizelę odblaskową i w odległości 100 metrów od auta ustawić trójkąt ostrzegawczy. Wciąż jednak pozostaje obawa i strach, czy inni kierowcy zachowają ostrożność. A przy dużych prędkościach o błąd nietrudno. Każdy z nich może skończyć się wielką tragedią. Dlatego jak najszybciej uszkodzony pojazd powinien zostać usunięty z trasy, aby nie stanowił zagrożenia. Jeśli nie mamy ubezpieczenia, szukanie wolnej lawety może być bardzo kłopotliwe i wiązać się z długim czasem oczekiwania. A do tego trzeba się liczyć z dużym wydatkiem. Warto pamiętać, że holowanie auta po autostradzie przez pojazdy do tego niedostosowane jest zabronione, o czym mówi art. 31, ust. 2 pkt 5 „Prawa o ruchu drogowym”.

Awaria samochodu na autostradzie jest szczególnie stresująca i często w przypływie emocji można poczuć się bezradnym. Warto wtedy wiedzieć, do kogo w takich sytuacjach zwrócić się o pomoc. Posiadając ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4, wystarczy wykręcić numer infolinii 22 444 44 44, aby zgłosił się konsultant i wybawił nas z kłopotu. Przysłana przez firmę pomoc drogowa średnio dociera na miejsce w 30 minut.

OC i AC nie wystarczą

Mając pakiet OC w LINK4, otrzymujemy w cenie unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Wtedy zyskujemy holowanie do 100 km, ale tylko w sytuacji wypadku lub kolizji. Możemy liczyć też na samochód zastępczy do 3 dni. To nie rozwiązuje problemu w przypadku awarii, kiedy pomoc też potrzebna jest „na już”. Od takich kłopotów jest właśnie ubezpieczenie Auto Assistance, które w LINK4 występuje w trzech wariantach. Już podstawowy z nich zapewnia mam lawetę, która zepsuty samochód odwiezie we wskazane przez nas miejsce na odległość do 500 km. Dotyczy to zarówno Polski jak i Europy.

Z takim ubezpieczeniem otrzymujemy znacznie więcej, także:

– naprawę na miejscu zdarzenia;

– wymianę koła;

– uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora;

– dostarczenie paliwa;

– pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe;

– złomowanie;

– otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków;

– pokrycie kosztów parkowania do 2 dni.

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

– nocleg w hotelu **/***, jeśli znajdujemy się ponad 20 km od miejsca zamieszkania;

– transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km;

samochód zastępczy po wypadku/kradzieży do 4 dni.

A to nie koniec korzyści

Wyższe warianty ubezpieczenia dają kolejne korzyści. Auto Assistance Plus wzbogacony jest o opcję samochodu zastępczego w razie awarii, który możemy otrzymać na 3 dni oraz ze zwiększonym limitem na samochód zastępczy, a w razie wypadku lub kradzieży do 5 dni. Natomiast Auto Assistance Komfort zapewnia holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 750 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy. Do tego: samochód zastępczy na 5 dni w razie awarii i na 10 dni w przypadku kradzieży lub wypadku.

Ubezpieczenia Auto Assistance to rozwiązania doceniane przez każdego kierowcę, który regularnie użytkuje swój pojazd. Koszty wynajęcia lawety mogą sięgać znacznie ponad tysiąc złotych, a za granicą nawet kilku tysięcy, co oczywiście wielokrotnie przewyższa cenę polisy. Zatem wykupienie dodatkowej ochrony nie tylko zapewnia nam spokój i daje poczucie komfortu. W kłopotliwej sytuacji zwraca się z nawiązką.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Możemy też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Ubezpieczenia Auto Assistance dostępne w LINK4 są tylko w pakiecie z OC lub OC/AC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie ww.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.