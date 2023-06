Awaria na wakacjach: Tak polisa Auto Assistance w LINK4 ratuje Twoje plany podróży

Nareszcie, mamy lato! To czas, gdy marzymy o wakacyjnych przygodach, podróżach i zwiedzaniu nowych miejsc. Bez względu na to, czy wybierasz się na wycieczkę po Europie, będziesz relaksował się nad Bałtykiem, czy podziwiał uroki polskich gór, jedno jest pewne – jadąc autem, potrzebujesz niezawodnego towarzysza wyprawy. To Auto Assistance! Teraz sprawdź, jaką ochronę zyskujesz z polisą LINK4

Wakacje to wspaniały czas, którego nie możesz się doczekać. Jednak zanim wyruszysz w drogę, ważne jest odpowiednie przygotowanie samochodu. Sprawdź stan opon, poziom oleju i płynów eksploatacyjnych. Upewnij się, że hamulce i światła działają prawidłowo. Jeśli masz wątpliwości co do kondycji pojazdu, warto skonsultować się z mechanikiem, który dokładnie oceni stan techniczny i zaleci ewentualne naprawy.

Ale nawet te zabiegi nie gwarantują, że w trasie nie wydarzy się awaria. A nie ma nic gorszego niż wakacyjny wyjazd i kłopoty z samochodem.

Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w lesie: auto niespodziewanie staje na drodze i ani drgnie. Na desce rozdzielczej zapala się niepokojąca kontrolka silnika. Można wtedy tylko załamać ręce…

Na szczęście masz polisę Auto Assistance w LINK4. Dzwonisz na infolinię i zgłaszasz sytuację. Wkrótce na miejsce przyjeżdża pomoc drogowa. Mechanik stara się zdiagnozować problem. Jeśli okazuje się, że to drobna usterka, którą da się naprawić na miejscu, możesz kontynuować podróży bez zbędnych przestojów.

Jednakże, gdy awaria wymaga wizyty w warsztacie, nie musisz się martwić. Dzięki polisie Auto Assistance masz zapewnione holowanie pojazdu do wskazanego przez siebie miejsca naprawy.

Trzy warianty polisy

Auto Assistance w LINK4 występuje w trzech wariantach. Już podstawowy z nich zapewnia nam lawetę z limitem holowania do 500 km.

Wyższe warianty ubezpieczenia da ją kolejne korzyści. Auto Assistance Plus wzbogacony jest o opcję samochodu zastępczego w razie awarii, który otrzymujemy na 3 dni, a w razie wypadku lub kradzieży na 5 dni. Natomiast Auto Assistance Komfort zapewnia holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 750 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy. Do tego: samochód zastępczy na 5 dni w razie awarii i na 10 dni w przypadku kradzieży lub wypadku.

Ubezpieczenia Auto Assistance to rozwiązanie doceniane przez każdego kierowcę, który regularnie użytkuje swój pojazd. Koszty wynajęcia lawety mogą sięgać kilkuset złotych i znacznie przewyższać cenę polisy. Zatem wykupienie dodatkowej ochrony nie tylko zapewnia nam spokój i daje poczucie komfortu. W kłopotliwej sytuacji zwraca się z nawiązką.

Dodatkowe korzyści

Warto zaznaczyć, że polisa obejmuje zdarzenia nie tylko w kraju, ale również w niemal całej Europie.

Poza tym z takim ubezpieczeniem otrzymujemy pomoc w wielu innych przypadkach. Świadczenie obejmuje m.in.:

• wymianę koła;

• uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora;

• dostarczenie paliwa;

• pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe;

• otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków;

• opiekę nad dziećmi jeśli zostaniesz hospitalizowany lub jesteś ich jedynym opiekunem

• transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej 5 dni

• samochód zastępczy albo do wyboru: a) nocleg w hotelu /*, jeśli znajdujemy się ponad 20 km od miejsca zamieszkania; b) transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

Ubezpieczenie Auto Assistance stanowi niezwykle istotny dodatek do Twojego pakietu OC lub OC+AC w LINK4, które zapewniają Ci również wiele dodatkowe korzyści. W ramach Programu Pomocy w pakiecie z OC masz możliwość skorzystania z holowania w kraju na odległość do 100 km w razie wypadku oraz samochodu zastępczego przez okres do 3 dni, jednak tylko w przypadku wypadku, kolizji lub kradzieży.

Niemniej jednak nawet z tymi dodatkowymi świadczeniami, nie rozwiązuje to problemu w przypadku nagłej awarii, gdy pomoc jest potrzebna „ na już”. Dlatego tak istotne jest, aby uzupełnić swoje zabezpieczenie o polisę Auto Assistance.

Tak kupisz ubezpieczenie

Na stronie www.link4.pl dostępny jest kalkulator OC, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Możemy też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Ubezpieczenia Auto Assistance dostępne w LINK4 są tylko w pakiecie z OC lub OC/AC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.