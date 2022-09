Gdynia: Długa inwestycja i długie... korki!

Organizacja inwestycji pn. Węzeł Karwiny to jeden wielki chaos. Miasto ze swoich pierwotnych zapowiedzi pozostawiło bardzo ograniczony zakres – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej Radny Gdyni Marcin Bełbot.

W czwartek przy stacji PKM Gdynia Karwiny odbyła się konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, podczas której przedstawili oni swoje zastrzeżenia dotyczące budowy węzła w Gdyni Karwinach.

Radny Marcin Bełbot podkreślił, że to, co aktualnie jest przedstawiane mieszkańcom miasta w sprawie inwestycji „jest zaledwie namiastką tego, co miało powstać w rzeczywistości”.

„Organizacja inwestycji pn. Węzeł Karwiny to jeden wielki chaos. Miasto ze swoich pierwotnych zapowiedzi pozostawiło bardzo ograniczony zakres” – stwierdził.

Wśród zaniedbań związanych z realizacją przedsięwzięcia radny wymienił brak przebudowy wiaduktów nad linią kolejową nr 201 oraz brak przebudowy układu drogowego Sopocka - Buraczana - Strzelców - Wielkopolska. „Inwestycja dotycząca budowy węzła Karwiny za 100 mln złotych będzie tak naprawdę składała się z parkingu i kawałka buspasa. Nie jest to zakres, który obiecywano nam od początku i jest to pokazanie tego, jak wyglądają w Gdyni inwestycje” – dodał.

Radny Marcin Bełbot zapowiedział też dalsze naciski na władze miasta, aby inwestycja została ukończona w pełnym zakresie.

Wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk wyjaśnił, że inwestycja Węzeł Karwiny jest realizowana w dwóch etapach i w etapie pierwszym nie przewidziano przebudowy układu drogowego Sopocka - Buraczana - Strzelców - Wielkopolska. „To skrzyżowanie będzie prawdopodobnie realizowane w II etapie w ciągu najbliższych lat” – wskazał.

Łucyk podkreślił, że aktualnie realizowany jest bardzo duży zakres prac w obszarze obejmującym kilka dzielnic. „Od ul. Nowowiczlińskiej, aż do ul. Strzelców powstaną buspasy, droga rowerowa, chodniki, nowa infrastruktura drogowa, wymienione zostaną wszystkie sieci, będzie nowa trakcja trolejbusowa, powstanie także parking i pętla odstawcza, więc wiele rzeczy będziemy realizować. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat wrócimy do drugiego etapu i będziemy realizować dalszą część inwestycji” – dodał.

Wiceprezydent Gdyni odniósł się także do pytania dotyczącego przebudowy wiaduktów nad linią kolejową 201. „Realizuje je PKP PLK. Dzisiaj to podobno kolejna perspektywa projektów unijnych” – powiedział.

PAP/ as/