Historyczna inwestycja PKP PLK. Przystanek Katowice

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na rozbudowę linii kolejowych przez Katowice oraz przebudowę stacji Katowice – poinformował w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To największy kontrakt w historii spółki - zaznaczył prezes PLK Piotr Wyborski.

Chodzi o kluczowe zamówienie w ramach większego przedsięwzięcia przebudowy połączenia kolejowego od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest w nim rozbudowa linii kolejowych z dwóch do czterech torów – pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego i tworzenia Kolei Metropolitalnej.

Podpisany w piątek kontrakt PLK z konsorcjum Torpol-Intop za 4,184 mld zł brutto (ok. 3,4 mld zł netto) obejmuje m.in. rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice, przebudowę głównej stacji Katowice, remonty kilku istniejących przystanków i budowę trzech nowych.

Druga podpisana w piątek przez PLK umowa (za ok. 1,7 mld zł netto) z konsorcjum firm Trakcja, PPMT i Alstom ZWUS dotyczy modernizacji odcinka linii kolejowej Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa).

Oba te zamówienia są częścią przedsięwzięcia PKP PLK: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice”, wspartego w ramach unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

Dzisiaj podpisaliśmy największą obecnie realizowaną inwestycję kolejową w Polsce, właśnie tutaj, na Śląsku, za 5 mld zł (łącznie oba kontrakty w kwotach netto - PAP) - to są pieniądze w 80-85 proc. finansowane z Connecting Europe Facility - mówił na briefingu na katowickim dworcu minister infrastruktury.

Wskazał, że połączenie kolejowe w obrębie Katowic, które będzie przebudowywane, przebiega w części równolegle do trasy S86 Sosnowiec - Katowice, którą codziennie pokonuje ponad 112 tys. samochodów.

Prezes PKP PLK zaznaczył, że z podpisanych w piątek dwóch umów większa jest rekordowa w historii spółki.

Jest to największa umowa pod względem wartości dotycząca modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej: kwota 3,4 mld zł (netto - PAP) na odcinek Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice to tylko 13 km linii, natomiast jest to teren bardzo skomplikowany, ścisłe centrum miasta - wyjaśniał Piotr Wyborski.