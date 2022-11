Cmentarze uczą historii. Przypominają wybitnych Polaków

Warszawskie cmentarze jak w soczewce skupiają historię Warszawy, ale także Polski w ogóle – mówi PAP historyk i varsavianista Adrian Sobieszczański. Do najważniejszych stołecznych nekropolii należy zespół cmentarzy wyznaniowych, które są najczęściej odwiedzane przez turystów.

Historyk zaznaczył, że „do najważniejszych warszawskich cmentarzy należy zespół cmentarzy wyznaniowych”. Tworzą go cmentarz rzymskokatolicki, czyli cmentarz przy kościele św. Karola Boromeusza, ale także cmentarze ewangelicko-reformowany, ewangelicko-augsburski, żydowski oraz kaukaski i tatarski.

To właśnie te cmentarze kojarzą się nam najbardziej z Warszawą i są najczęściej odwiedzane przez turystów – wskazał Sobieszczański.

Ze względu na osoby tam pochowane na pierwszy plan wysuwają się powstałe w 1790 r. Stare Powązki. Jest to nekropolia narodowa – jedna z czterech tego typu nekropolii, obok Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wileńskiego Cmentarza na Rossie oraz Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie – przypomniał varsavianista.

Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich pochowanych.

Warto wspomnieć, że w Alei Zasłużonych spoczywa m.in. Władysław Reymont, piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura - zresztą ich pogrzeb był w ogóle jednym z największych pogrzebów tamtego czasu na Starych Powązkach – a także rzeźbiarz Henryk Kuna, przedwojenna wybitna aktorka Jadwiga Smosarska oraz wybitny historyk Paweł Jasienica – wymienił Sobieszczański.

Jednak osoby znane nie spoczywają wyłącznie w Alei Zasłużonych.

Na Starych Powązkach spoczywają również osoby związane z Warszawą, m.in. prezydenci miasta. Stanisław Węgrzecki, Piotr Drzewiecki, Julian Kulski. W Alei Zasłużonych znajduje się też symboliczny grób Stefana Starzyńskiego.

Na Powązkach spoczywa także jeden z prezydentów RP, czyli Stanisław Wojciechowski. Został on pochowany w alei katakumbowej – zaznaczył Adrian Sobieszczański.

Na cmentarzu spoczęły też osoby związane z walką o niepodległość Polski.

Na Starych Powązkach w skromnym grobie za kościołem spoczywa urodzony w Moguncji, wykładowca liceum Warszawskiego, Fryderyk Hauke, będący w prostej linii przodkiem króla Wielkiej Brytanii, Karola III.

Całą listę osób zasłużonych można również odnaleźć na pozostałych cmentarzach wyznaniowych w ramach zespołu powązkowskich cmentarzy – zwrócił uwagę Sobieszczański.

Na założonym w 1792 r. Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym spoczywają z kolei osoby różnych wyznań. Są tu grobowce m.in. Leopolda Kronenberga, Stefana Żeromskiego, Anny German i Jeremiego Przybory, a także Hanny Skarżanki i prof. Barbary Skargi.

Na cmentarzu zostali także pochowani wybitny XIX-wieczny warszawski fotograf Karol Beyer oraz malarz Józef Simmler – powiedział Sobieszczański.

Znanych osób można też szukać na mniejszych cmentarzach wyznaniowych. Osoby walczące o niepodległość Polski zostały także pochowane na cmentarzu tatarskim i żydowskim – podkreślił historyk.

Wystarczy wspomnieć pochowanego na cmentarzu tatarskim Aleksandra Jeliaszewicza czy spoczywającego na cmentarzu żydowskim – Bronisława Mansperla - zaznaczył.

Na Powązkach – choć nie należy on do zespołu cmentarzy wyznaniowych, od których jest nieco oddalony – w 1912 r. powstał Cmentarz Wojskowy.

Został on założony przez armię i administrację rosyjską z myślą o żołnierzach stacjonujących w Warszawie. Co ciekawe, był on dość nowocześnie ukształtowany, z podziałami na konkretne kwatery dla jednostek. Jako cmentarz dla armii rosyjskiej działał nieco ponad dwa lata – przypomniał warszawski przewodnik.