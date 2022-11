Sprawne światła to w aucie podstawa. A co, gdy żarówka przepali się w trasie?

Jesienna pogoda nie rozpieszcza kierowców. Szybko zapadający zmrok, często występujące mgły i opady sprawiają, że warunki jazdy znacznie się pogarszają. Sprawne, dobrze ustawione światła Twojego pojazdu stają się wtedy kluczowym elementem bezpieczeństwa. Z ubezpieczeniem Auto Assistance w LINK4 możesz liczyć na pomoc, kiedy w trasie zaskoczy Cię awaria oświetlenia.

Na to, jak istotne jest sprawne oświetlenie samochodów, zwraca uwagę prowadzona obecnie policyjna kampania „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Jazda bez świateł to także ryzyko mandatu i punktów karnych. Na stronie internetowej policji można znaleźć adresy ponad 1300 stacji diagnostycznych w całej Polsce, które włączyły się do tej akcji. Bezpłatnie sprawdzają stan i ustawienie świateł w samochodach. Warto skorzystać z tej oferty, tak samo jak warto posiadać ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4, które zapewni Ci pomoc, kiedy już dojdzie do awarii.

Wymiana żarówki to nie taka prosta sprawa

Przepalona żarówka może okazać się poważnym problemem. Owszem, kupisz nową ją na stacji benzynowej, ale co z wymianą? W bardzo wielu modelach aut nie jest to taka prosta sprawa i niekiedy usterka wymaga demontażu całej lampy. A to już zadanie dla fachowca. Trzeba bowiem nie tylko wiedzieć, jak zabrać się do takiej czynności, ale również posiadać odpowiednie narzędzia.

Będąc w trasie, bywa, że potrzebujesz pomocy na już. W takich sytuacjach działa ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4. Firma oferuje je jako dodatek do pakietu ubezpieczenia OC oraz OC+AC. Polisa występuje w trzech wariantach: podstawowym – Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort, który oferuje najszerszy zakres świadczeń, ale dostępny jest tylko wraz z pełnym ubezpieczeniem casco. Wystarczy, że zadzwonisz do konsultanta na numer podany w polisie i zgłosisz problem.

Pomoc w Polsce i za granicą

Z Auto Assistance możesz liczyć na pomoc w przypadku awarii nie tylko w Polsce, ale również w niemal całej Europie. W ramach polisy, LINK4 zorganizuje naprawę auta na miejscu zdarzenia i pokryje koszty jej przeprowadzenia. Ta usługa ograniczona jest limitami – w Polsce do 400 zł, a za granicą do 1000 zł (do 1200 zł w przypadku Assistance Komfort). Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, możesz liczyć na holowanie auta. W wariantach Auto Assistance i Auto Assistance Plus limit holowania wynosi 500 km, w Auto Assistance Komfort w Polsce nie ma limitów, a w Europie wynosi aż 750 km.

W przypadku bardziej skomplikowanych awarii, kiedy Twój samochód z jej powodu nie nadaje się do dalszej jazdy i został uziemiony w warsztacie, możesz liczyć na samochód zastępczy.

Gwarantuje Ci to Assistance Plus (do 3 dni auta zastępczego) oraz ubezpieczenie Assistance Komfort, dzięki któremu za darmo pożyczysz auto na 5 dni. Oba te limity wydłużają się w sytuacjach kradzieży lub wypadku – odpowiednio do 5 i 10 dni w zależności od wariantu ubezpieczenia.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.:

- uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora,

- dostarczenie paliwa,

- pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe,

- otwarcie auta w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Nie lekceważ problemu

Ubezpieczenie Assistance to niezbędnik każdego kierowcy, tak samo ważny jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy czy koło zapasowe. Polisa zapewni Ci spokój, a w razie pilnej potrzeby pomoc techniczną. Także wtedy, gdy w trasie zaskoczy Cię awaria oświetlenia, z którą samodzielnie nie możesz sobie poradzić. Pamiętaj, że tego problemu nie należy bagatelizować. „Ślepe auto” w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności stwarza ogromne zagrożenie i zwiększa ryzyko wypadku. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają natomiast kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Ma to szczególne znaczenie w warunkach jesienno-zimowych.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy dopasowany do naszych potrzeb. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Wybrany wariant ubezpieczenia Auto Assistance dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC lub OC/AC. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.