Biznesowe długi polskie. 41,5 tys. zł na jedną firmę

Zadłużenie firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów przekracza 11,1 mld zł - wynika z raportu KRD. Na jedną firmę przypada średnio 41,5 tys. zł zaległości, a największe zadłużenie mają przedsiębiorstwa z dużych i średnich miast.

Z raportu KRD wynika, że ponad 267,5 tys. polskich firm jest zadłużonych na 11,1 mld zł. Najmniej zobowiązań mają przedsiębiorstwa zarejestrowane we wsiach i miasteczkach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. osób - długi ma tam 8,5 tys. firm, w sumie to 349,3 mln zł. To oznacza, że każdy dłużnik do spłaty ma przeciętnie 41,2 tys. zł, czyli nieco mniej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 41,5 tys. zł.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców dominują jednoosobowe działalności gospodarcze, zadłużone w sumie na 228,3 mln zł. Większe przedsiębiorstwa spłacić muszą z kolei 121 mln zł. Wśród nich długi ma 2,1 tys. podmiotów, a średnia kwota do spłaty przez jedną firmę sięga 56,7 tys. zł.

Obecnie w KRD widnieje 6,3 tys. zadłużonych jednoosobowych działalności gospodarczych z najmniejszych miejscowości - stanowią one 4 proc. wszystkich JDG-ów wpisanych do rejestru.

„To dlatego, że ich właściciele rzadziej korzystają z kredytów, pożyczek czy innych form finansowania, co może wynikać zarówno z ostrożności, jak i słabszej dostępności usług bankowych. Jak ujawnił ubiegłoroczny raport PIE Mikrofirmy pod lupą w latach 2019-2023, mniejsze firmy już wcześniej deklarowały problemy w pozyskiwaniu finansowania, co ograniczało ich zdolność do zwiększania miejsc pracy i produktywności. W ostatnich latach jednak korzystanie z zewnętrznego kapitału powoli rośnie. W 2022 roku zaciągnęły 136 tys. kredytów, a rok później już 156 tys.” - wyjaśnili autorzy raportu.

Najwyższe długi w małych miastach i wsiach mają przedsiębiorcy z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) – 69,5 mln zł. Na drugim miejscu są firmy handlowe z 66,1 mln zł zaległości, a na trzecim – z branży rolnej, które mają 59,2 mln zł zadłużenia.

Wierzyciele polskich firm

W gronie największych wierzycieli znajdują się przede wszystkim fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły zadłużenie od instytucji finansowych (120 mln zł), a także banki, SKOK-i, firmy leasingowe i towarzystwa ubezpieczeniowe – łącznie 119 mln zł. Kolejne 37 mln zł firmy z małych miasteczek i wsi oddać muszą wierzycielom z branży handlowej, a 13 mln zł – z sektora energetycznego.

Gdzie firmy są najbardziej zadłużone?

Najwyższy dług uzbierały firmy z małych miejscowości w województwie mazowieckim - wynosi on 54,4 mln zł. To suma zobowiązań 1,2 tys. podmiotów, z których każdy musi oddać przeciętnie blisko 44 tys. zł. Z kolei powiaty, których przedsiębiorcy mają najwyższy dług w tym regionie, to mławski i żuromiński – odpowiednio 5,45 mln oraz 5,3 mln zaległości.

„Znaczną kwotę zwrócić powinny także firmy z Łódzkiego – 39,8 mln zł. W największym stopniu odpowiada za nią powiat radomszczański, gdzie przedsiębiorcy uzbierali 6,1 mln zł długu. Wysokie zobowiązania mają również firmy z najmniejszych miejscowości położonych w województwie lubelskim. W sumie oddać muszą 34,3 mln zł. To w tym regionie znajduje się najbardziej zadłużony powiat. Przedsiębiorcy z powiatu bialskiego zalegają swoim wierzycielom na 8,6 mln zł. Relatywnie niskie długi mają natomiast firmy z województw: małopolskiego (3,8 mln) zł, opolskiego (5,8 mln zł) oraz podkarpackiego (6,5 mln zł)” - podkreślili autorzy.

PAP

