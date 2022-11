Xbox odkrywa karty. Pierwszy raport o działaniach dla bezpieczeństwa

Xbox prezentuje pierwszy Raport nt. transparentności i praktyk bezpieczeństwa społeczności gamingowej

Jak czytamy w najnowszym wpisie Xbox Wire, Xbox ma świadomość potęgi gamingu i dokłada wszelkich starań, by doświadczenia z grania sprawiały jak najwięcej radości, a jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo, integrowały i były dostępne dla wszystkich graczy. Podczas zbliżających się Świąt będą oni spędzali więcej czasu przy ulubionych tytułach. Mając tego świadomość, Xbox opublikował pierwszy raport zatytułowany Digital Transparency, poświęcony ochronie graczy na platformie. Wśród poruszonych tematów znajdują się działania z zakresu moderacji treści czy tworzenia inkluzywnego środowiska, w którym każdy gracz ma możliwość kontrolowania tego, co widzi i czego doświadcza. Umożliwiają to m.in. dostosowywane ustawienia czy filtry wiadomości. Do najważniejszych wniosków należą:

1. Działania skupione wokół lepszych doświadczeń z gier.

Zespół Xbox podjął przeszło 4,33 mln proaktywnych egzekucji wobec niezweryfikowanych kont graczy, co stanowi 57 proc. wszystkich interwencji w ciągu ostatniego roku. Wśród tego rodzaju profili zazwyczaj znajdują się te zarządzane przez boty. Ta czynna moderacja wzrosła 9-krotnie w porównaniu z poprzednimi latami. Dzięki temu Xbox monitoruje szkodliwe treści i zachowania, nim te wpłyną na graczy i ich postępy w danych produkcjach. Marka kontynuuje inwestycje i udoskonala swoje technologie, by zapewnić użytkownikom bezpieczne i zachęcające doświadczenia z gier.

2. Gracze są opiekunami społeczności

Raportowanie przez graczy przypadków nadużyć jest kluczowym elementem podejścia „Zielonych” do kwestii bezpieczeństwa.

Wraz ze zwiększonymi proaktywnymi środkami na ten cel, w tym inwestycjami w technologie skanowania i filtrowania, oraz edukacją ze strony społeczności Ambasadorów Xbox, raporty pomagają firmie Xbox w doskonaleniu działań mających na celu lepszą ochronę graczy. W ciągu ostatniego roku dostarczyli oni ponad 33 mln zgłoszeń, przy czym większość z nich dotyczyła komunikacji (46 proc.) i zachowania (43 proc.). Specjaliści ds. moderacji treści zatrudniani są, by zapewnić pokrycie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Ich zadaniem jest zapewnienie standardów społecznościowych Xbox.

3. To Gracze sprawują kontrolę

Użytkownicy posiadają indywidualne preferencje treści i doświadczeń. Xbox oferuje graczom wiele sposobów na dostosowanie ustawień: od filtrów wiadomości, po kontrolę rodzicielską – aktywowane w dowolnym momencie korzystania z konsoli Xbox. Ustawienia te pozwalają graczom zarządzać rodzajem treści – wizualną, tekstową, dźwiękową czy wynikającą z postępów rozgrywki – czy to na komputerze, konsoli, czy w dowolnym miejscu dzięki usłudze Xbox Cloud Gaming. Kontrola i implementacja danych ustawień zależy od samych graczy i ich rodzin.

