Ósme i ostatnie przemówienie Powella w Jackson Hole

Absolutnie najważniejszym wydarzeniem dnia będzie dziś wystąpienie szefa Fed, Jerome’a Powella na sympozjum banków centralnych w Jackson Hole (USA). Stawką są nastroje na rynkach finansowych, długoterminowa ścieżka polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej oraz próba utrzymania niezależności w obliczu silnej presji politycznej.

Rynki europejskie w trakcie czwartkowej sesji pozostawały dość anemiczne, wyczekując rozwoju wydarzeń za oceanem. Najlepiej radził sobie indeks BIST100, który wzrósł o 1,61 proc. głównie dzięki sektorowi finansowemu zyskującemu 1,85 proc.. Pozostałe parkiety prezentowały się znacznie słabiej. Brytyjski FTSE100 zyskał 0,23 proc. i był to kolejny dzień z rzędu, kiedy indeks zamknął się na rekordowym poziomie. Minimalne wzrosty odnotował hiszpański IBEX35 rosnąc o 0,08 proc. oraz niemiecki DAX zyskujący 0,07 proc.. Jednocześnie akcje SAP zakończyły dzień spadkiem o 0,68 proc. Najsłabiej wypadły szwajcarski SMI tracący 0,34 proc. oraz francuski CAC40, który stracił 0,44 proc.

Zgoła inaczej wyglądała sytuacja na krajowym rynku, gdzie WIG20 zyskał 1,27 proc. głównie dzięki PKN Orlen rosnącemu o 3,75 proc. oraz CD Projekt, którego walory wzrosły o 3,57 proc. Jedynie cztery spółki zakończyły sesję na minusie, a największe straty poniósł Budimex tracący 1,89 proc. oraz CCC spadające o 1,39 proc.. Pozytywne nastroje objęły również indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 zakończył dzień wzrostem o 0,73 proc., a wyróżniał się szczególnie Mobruk, którego akcje podrożały o 3,61 proc.. Indeks sWIG80 wzrósł o 0,30 proc., a liderem zwyżek był Torpol z wynikiem 3,90 proc.

Na koniec czwartkowej sesji w Stanach Zjednoczonych S&P500 spadł o 0,40 proc., a NASDAQ o 0,34 proc. Spadki koncentrowały się głównie w sektorze technologicznym oraz w segmencie dóbr konsumpcyjnych. Inwestorzy wyczekiwali na informacje z dzisiejszego wystąpienia w Jackson Hole. Na zamknięciu notowań Nvidia straciła 0,24 proc., Microsoft 0,13 proc., a Apple 0,49 proc.. Słabiej wypadły także Meta, która spadła o 1,15 proc., Tesla tracąca 1,17 proc. oraz Amazon, który zniżkował o 0,83 proc.. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku oddalił karę 500 mln USD nałożoną na prezydenta Donalda Trumpa za oszustwa cywilne związane z zawyżaniem wartości nieruchomości w sprawozdaniach finansowych. Dodatkowo, Sąd Najwyższy USA zezwolił administracji Trumpa na wprowadzenie cięć w grantach Narodowych Instytutów Zdrowia przeznaczonych na badania dotyczące mniejszości rasowych oraz osób LGBT.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie nastroje na rynkach azjatyckich pozostają neutralne. Japoński Nikkei traci około 0,2 proc., podczas gdy Hang Seng zyskuje około 0,3 proc.

Absolutnie najważniejszym wydarzeniem dnia będzie dziś wystąpienie Jerome’a Powella w Jackson Hole. Stawką są nastroje na rynkach finansowych, długoterminowa ścieżka polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej oraz próba utrzymania niezależności w obliczu silnej presji politycznej. Będzie to jednocześnie ósme i ostatnie przemówienie Powella jako prezesa Fed. Kontrakty futures na główne indeksy europejskie i amerykańskie wskazują na stosunkowo neutralny początek handlu, dość wyraźnie umacnia się dolar.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje