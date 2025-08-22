NBP nie zasili budżetu gotówką

Minister finansów nie ma co liczyć na zastrzyk pieniędzy od NBP. Tegoroczny wynik finansowy banku centralnego może wynieść nawet minus 30 mld zł – uprzedził bank centralny.

Rząd pracuje właśnie nad budżetem na przyszły rok, więc informacja NBP o spodziewanym ujemnym wyniku to jasny sygnał wysłany we właściwym czasie. Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa oraz na odpis (5 proc. zysku) na fundusz rezerwowy NBP. Np. z zysku przekraczającego w 2021 r. 10.9 mld zł do budżetu trafiło w 2022 roku 10,4 mld zł, a do funduszu rezerwowego - 548,7 mln zł.

W minionych latach NBP był na minusie, więc wpłat do budżetu nie było. Strata za ten rok - jeżeli potwierdzą się prognozy NBP i nic nadzwyczajnego się nie zdarzy - będzie rekordowa.

NBP uprzedza: możliwy wynik finansowy banku na dużym minusie

Ujemny wynik finansowy to dla NBP wirtualna strata

Dla banku centralnego nie ma ona znaczenia, gdyż jest tylko zapisem księgowym, i nie wynika z faktycznej utraty aktywów. Na przykład, gdy złoty się umacnia, wartość rezerw walutowych (w dolarach czy euro) wyrażona w złotych spada, ale jest to tylko zmiana księgowa, która nie oznacza, że NBP stracił fizycznie dolary czy euro. Jeśli złoty osłabnie, straty mogą zamienić się w zyski.

Poza kursem walutowym, na wynik banku centralnego wpływają też koszty prowadzenia polityki pieniężnej, m.in. obsługi nadpłynności w sektorze bankowym. Koszty walki z inflacją mogą generować stratę finansową banku, ale jednocześnie są niezbędne dla stabilności całej gospodarki. Celem banku centralnego nie jest bowiem maksymalizacja zysków, tak jak banku komercyjnego, ale dobro publiczne.

Budżet państwa jest w złym stanie, więc każdy zastrzyk gotówki bardzo by mu się przydał. Niestety, wszystko wskazuje na to, że NBP w przyszłym roku nie będzie mógł mu pomóc. Bank centralny ma jednak inne zadania wobec gospodarki, nawet ważniejsze, niż wpłata gotówki (lub jej brak) do budżetu państwa.

Stanisław Koczot

