Polacy poszli na wielkie zakupy w lipcu!

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 r. wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,5 proc. oraz wzrost o 3,2 proc. w ujęciu mdm. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,6 proc. rdr.

Analitycy Pekao: Konsumpcja prywatna potwierdza, że jest czarnym koniem 2025 r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,8% r/r, ponad 1 pkt. proc. mocniej od prognoz. Konsumpcja prywatna potwierdza, że jest czarnym koniem 2025 r.

„Dane wskazują, że konsumpcja prywatna odbija po słabszym czerwcu. Lepsze dane o sprzedaży to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, w której konsumpcja prywatna odpowiada za ponad połowę PKB. Choć tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych spada, realna siła nabywcza gospodarstw domowych rośnie dzięki niższej inflacji – w lipcu realne płace wzrosły o 4,4% r/r. To zwiększa zdolność konsumpcyjną Polaków i może przełożyć się na dalsze ożywienie w drugiej połowie roku oraz wesprzeć dynamikę PKB” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Lipcowa sprzedaż okazuje się lepsza od oczekiwań, choć w ujęciu odsezonowanym nie doświadczyliśmy zmiany w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tak czy inaczej dane sygnalizują dalsze przyspieszenie wzrostu PKB w Q3- - oceniają **analitycy mBanku.

ING: wzrost gospodarczy w 2025 r. wyniesie 3,5 proc.

Wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 3,5 proc. - szacują analitycy banku ING w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS o sprzedaży detalicznej. Ich zdaniem konsumpcja będzie wciąż kluczowym czynnikiem wzrostu PKB.

Analitycy banku ING zwrócili uwagę, że dane odsezonowane wskazują na stabilizację sprzedaży (0,0 proc. m/m); wzrosty odnotowano w sprzedaży mebli, RTV i AGD (15,3 proc. r/r), tekstyliów, odzieży i obuwia (14,7 proc. r/r) oraz samochodów, motocykli i części do nich (10,7 proc. r/r). Drugi miesiąc z rzędu spadły z kolei ceny żywności (-0,4 proc. r/r).

W ocenie przedstawicieli ING, po rozczarowującym wyniku czerwcowej sprzedaży pojawiły się obawy, że może to sygnalizować zmianę wcześniejszego wzrostowego trendu, w tym w zakresie dóbr trwałego użytku, na który wskazywano od początku II kwartału 2025 r. „My przypisywaliśmy niższy wynik czerwca zmianie struktury wydatków konsumentów z dóbr w kierunku usług (w tym turystycznych takich jak hotele i restauracje) z uwagi na długi weekend Bożego Ciała” - dodali.

„Lipcowe dane są spójne z naszą hipotezą i sugerują, że u progu 3 kwartału 2025 r. gospodarstwa domowe nadal wykazują skłonność zakupową, a konsumpcja będzie wciąż kluczowym czynnikiem wzrostu PKB. W 2025 oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 proc.” - podsumowali.

