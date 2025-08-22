Iskra nadziei

Po długiej przerwie indywidualni inwestorzy doczekali się szeroko dostępnej oferty obligacji korporacyjnych, a Komisja Nadzoru Finansowego umożliwiła kolejnemu emitentowi powrót na rynek detalicznego długu.

Cavatina Holding przerwała dwumiesięczny zastój w emisjach adresowanych do inwestorów indywidualnych, proponując tym razem papiery dłużne o wartości 7 mln euro. Spółka najwyraźniej liczy jednak na istotnie większe zainteresowanie, ponieważ dopuszcza też przeszło dwukrotne zwiększenie ostatecznej wartości emisji. W każdym razie, ostateczne słowo należeć będzie do inwestorów, którzy w ocenie ryzyka kredytowego spółki pod uwagę brać mogą nie tylko jej rosnące zadłużenie, ale i zwrot w kierunku działalności mieszkaniowej, cechującej się większym potencjałem do systematycznego generowania gotówkowych nadwyżek.

Start zapisów na obligacje Cavatiny poprzedziła natomiast decyzja KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego PCC Exolu, znacznie mniejszego, ale chwilowo też lepiej zarabiającego, brata PCC Rokity. Pula potencjalnych emitentów detalicznych obligacji wzrosła więc do ośmiu spółek i w perspektywie najbliższych tygodni ma szanse powiększyć się co najmniej o trzy kolejne podmioty.

Mamy więc spore szanse, by po wakacjach ponownie częściej słyszeć o ofertach papierów dłużnych przedsiębiorstw kierowanych do inwestorów indywidualnych. Niekoniecznie jednak na warunkach wciąż pogarszających się z perspektywy nabywców. Większość spółek prawdopodobnie już jest blisko wyczerpania potencjału do dalszych obniżek obligacyjnych marż, także ze względu na niesprzyjające takim ruchom spadki stóp procentowych. Być może więcej światła na tę kwestię rzucą też najbliższe sprawozdania finansowe. Na razie jesteśmy jednak na początku sezonu publikacji raportów za I półrocze, a jak wiadomo, najciekawsza zwykle jest jego końcówka, przypadająca na drugą połowę września.

W tym tygodniu giełdowy rynek obligacji przedsiębiorstw jeszcze raz przypomniał, że żyje własnym rytmem. Nawet najmniejszego wrażenia nie zrobił więc na nim czwartkowy rekord indeksu WIG, jak i piątkowy bez mała 10-proc. spadek indeksu WIG-Banki po ogłoszeniu planów zwiększenia stawki podatku CIT płaconego przez kredytodawców.

Michał Sadrak, Obligacje.pl

