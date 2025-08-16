Budżet dramatycznie się „rozjeżdża”!

Po opublikowaniu comiesięcznego komunikatu o szacunkowym wykonaniu budżetu za okres styczeń-lipiec 2025 roku, nie było żadnego wpisu na portalu X ani premiera Tuska, ani ministra Domańskiego. Trudno się zresztą dziwić, wyniki budżetu za 7 miesięcy tego roku są zatrważające i to mimo przyzwoitego wzrostu gospodarczego – alarmuje dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Po tych siedmiu miesiącach deficyt budżetowy wynosi już blisko 157 mld zł, w związku z tym jest on już blisko dwukrotnie wyższy, niż w całym roku 2023, ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości (wtedy wyniósł 84,7 mld zł). Co więcej, gdyby wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem, a zostały zrealizowane zaledwie na poziomie 51,1, deficyt ten wyniósłby po 7 miesiącach już ponad 220 mld zł, podczas gdy całoroczny deficyt został zaplanowany na poziomie 290 mld zł – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Jak wynika z tego komunikatu ministra finansów, dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie blisko 314 mld zł, a więc zaledwie 49,6 proc. planowanych w sytuacji, kiedy upływ czasu wyniósł ponad 58,3 proc. (a więc dochody budżetowe są o blisko 9 pp, niższe niż upływ czasu). Z kolei wydatki zostały zrealizowane na poziomie ponad 470 mld zł, a więc tylko na poziomie 51,1 proc. planowanych (a więc wydatki budżetowe były z kolei o 7,2 pp niższe, niż upływ czasu). W konsekwencji deficyt budżetowy wyniósł, jak już wspomniałem, blisko 157 mld zł, a więc aż 54,5 proc. planowanego, ale gdyby zrealizowano wydatki budżetowe zgodnie z upływem czasu, wyniósłby wspomniane wyżej, ponad 220 mld zł. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że wprawdzie poziom realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków, często nie pokrywa się z upływem czasu w roku budżetowym, ale już teraz po upływie 7 miesięcy roku, widać wyraźnie, wręcz dramatycznie „rozjeżdżanie się” jednych i drugich.

Ta dramatyczna sytuacja związana z realizacją dochodów budżetowych za 7 miesięcy, a w szczególności tych o charakterze podatkowym w stosunku do upływu czasu, w najwyższym stopniu powinna niepokoić ministra finansów i jego zastępcę, będącego przecież zwierzchnikiem Krajowej Administracji Skarbowej.

