PGE otworzyła Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie

PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem zlokalizowanego w Bełchatowie ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Zrealizowana przez PGE Ekoserwis inwestycja to ważny krok w procesie transformacji zmierzającej w kierunku zerozemisyjnej energetyki.

-Centrum GOZ to kolejny realizowany przez nas element transformacji regionu bełchatowskiego. W zeszłym roku otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. Dzięki powstałemu Centrum GOZ stworzymy nowe miejsca pracy i kolejne możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Jestem przekonany, że unikalny na skalę krajową ośrodek, przyciągnie do Bełchatowa wielu specjalistów, i odegra istotną rolę w jego rozwoju - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Rola Gospodarki Obiegu Zamkniętego stale rośnie. W Grupie PGE powołaliśmy specjalny segment realizujący zadania z zakresu zamykania obiegu surowców a Centrum GOZ wpisuje się w założenia naszej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – dodaje Wojciech Dąbrowski.