PGE: Oszczędzamy surowce dzięki Gospodarce Obiegu Zamkniętego

W 2023 roku PGE Ekoserwis, spółka należąca do Grupy PGE zagospodarowała 3,5 mln ton ubocznych produktów spalania. Gipsy, popioły i żużel, czyli materiały powstałe w wyniku procesu spalania w energetyce, zostały wykorzystane w różnych branżach gospodarki – budownictwie, rolnictwie, hodowli, górnictwie. Zaoszczędzone zostały pokłady surowców naturalnych, nie tworzono nowych składowisk i niższa była emisja dwutlenku węgla.

- Dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu w postaci Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie, wysoko wykwalifikowanej kadrze technologów, a także dzięki współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wysokiej jakości materiały i produkty do wykorzystywania, m.in. w budownictwie. Nasze spoiwa, ekopodbudowy zostały wykorzystane na kilkuset budowach dróg w całym kraju. W drogownictwie coraz powszechniej wykorzystywane są materiały alternatywne, które powstają na bazie popiołów i żużli powstających podczas spalania węgla w energetyce. Ich zaletą jest to, że są proekologiczne oraz to, że dzięki nim zmniejszamy wydobycie kopalin naturalnych, racjonalizujemy zużycie surowców, ograniczamy emisję dwutlenku węgla i powstawania odpadów - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Infografika_3 / autor: materiały prasowe PGE Ekoserwis

W Grupie PGE, dla której zielona zmiana w działalności jest priorytetem, liderem Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest spółka PGE Ekoserwis, zajmująca się odbiorem ubocznych produktów spalania oraz ich zagospodarowaniem i przetworzeniem w pełnowartościowe produkty budowlane.

Inforgrafika_2 / autor: materiały prasowe PGE Ekoserwis

W ubiegłym roku PGE Ekoserwis odebrała ponad 800 tysięcy ton gipsu syntetycznego i dostarczyła go głównie do cementowni i branży budowlanej. Gips, jako nawóz trafiał do rolnictwa i do produkcji pieczarek. Eksportowany był również do Holandii, gdzie był wykorzystywany w budownictwie. Z kolei popioły były dostarczane do cementowni, betoniarni, producentów elementów prefabrykowanych i chemii budowlanej czy do odlewnictwa. Równie ważnym kierunkiem sprzedaży była inżynieria drogowa. Z ubocznych produktów spalania powstały spoiwa, stabilizacje, ekopodbudowy, które dzięki PGE Ekoserwis zostały wykorzystane na kilkuset różnych budowach dróg w całym kraju. Wśród najważniejszych inwestycji, podczas których wykorzystywane były oferowane przez PGE Ekoserwis produkty dedykowane inżynierii drogowej były: autostrada A2, trasy szybkiego ruchu np. S1, S6, S7, S11, S19, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, obwodnice miast (np. Oświęcimia, Pułtuska, Suchowoli, Zawiercia, Gryfina), drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Infografika_1 / autor: materiały prasowe PGE Ekoserwis

W 2023 roku obok firm realizujących roboty drogowe, z produktów powstających na bazie ubocznych produktów spalania z energetyki korzystały firmy budowlane, zajmujące się inwestycjami kolejowymi, np. w aglomeracji śląskiej czy przedsiębiorstwa prowadzące prace rekultywacyjne lub makroniwelacyjne. Spoiwa hydrotechniczne dedykowane budownictwu wodno-melioracyjnemu, stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych czy do zabezpieczania wykopów wielkoprzestrzennych PGE Ekoserwis dostarczała, m.in. na wały przeciwpowodziowe wzdłuż Nysy Łużyckiej.

Centrum GOZ - ważenie popiołu / autor: materiały prasowe PGE Ekoserwis

PGE Ekoserwis jest liderem segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE. W swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki oferuje ponad 200 produktów na bazie ubocznych produktów spalania (UPS) i wydobycia (UPW), które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie. PGE Ekoserwis przykłada szczególną staranność by materiały wprowadzać na rynek w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i z myślą o ochronie klimatu. Dlatego są to produkty certyfikowane, spełniają wyznaczone normy budowlane, a ich jakość jest wielokrotnie sprawdzana.