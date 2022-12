Dobro wraca. Amazon: bierzemy odpowiedzialność za nasze otoczenie

W Amazon świadomi jesteśmy zagrożeń jakie wiążą się ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na otoczenie. Naszym celem jest redukcja negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie naszej działalności, od zasilania centrum logistycznego czy serwerowni, przez opakowanie wysyłki, po jej transport do klienta.

Energia

W 2019 roku zostaliśmy współzałożycielami The Climate Pledge i podjęliśmy zobowiązanie do osiągniecia neutralności węglowej najpóźniej do 2040 roku - 10 lat przed terminem ustalonym w ramach Porozumienia Paryskiego. Zaprosiliśmy również inne firmy do tej inicjatywy, aby wspólnie z nami starały się zrealizować ten cel. Obecnie ponad 300 firm i organizacji z 51 branż i 29 krajów jest sygnatariuszami tego porozumienia. W ramach Climate Pledge wspólnie z naszymi partnerami podchodzimy do rozwiązywania problemów związanych z kryzysem klimatycznym zbierając doświadczenia z niemal każdego sektora.

W wyniku starań o dekarbonizację naszej działalności staliśmy się największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej. W ubiegłym roku 85 proc. naszego zapotrzebowania na energię było zaspokajane przez źródła odnawialne. Energie te pozyskujemy również z własnych projektów solarnych i wiatrowych. Obecnie możemy pochwalić się 379 instalacjami energii odnawialnej. Inwestujemy też w dodatkowe moce farm wiatrowych i systemów solarnych, by do 2025 roku wytwarzać czystą energię równą jej zużyciu przez wszystkie, dostępne na całym świecie, urządzenia Echo, Fire TV i Ring.

Tego typu działania podejmujemy również w Polsce. We wrześniu 2022 Amazon podpisał jedną z największych umów w Polsce na zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. MWh czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych rocznie. To kolejna znacząca inwestycja w obszarze zrównoważonego rozwoju, po tym Amazon uruchomił robotyczne centrum logistyczne w Świebodzinie, na którego dachu zainstalowano 3900 paneli słonecznych o powierzchni 8600 m², których łączna moc wynosi 1755 kWp, co pozwala na częściowe zasilanie budynku energią ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, na parkingu świebodzińskiego centrum zainstalowano ponad 40 podwójnych ładowarek do samochodów elektrycznych, z których jednocześnie może korzystać ponad 80 aut. Podobne rozwiązanie dostępne jest w centrum dystrybucji Amazon w Łodzi i w Okmianach.

Transport

Szybkie i sprawne przemieszczenie przedmiotów to pewnie jedno z pierwszych skojarzeń, które pojawiają się w głowach czytelników gdy słyszą o Amazon. Choć obecnie to tylko część naszej działalności, to inwestujemy ogromne środki w to aby nasze przesyłki trafiały do klientów w sposób, który nie obciąża zasobów środowiska naturalnego.

Docelowo chcemy by wszystkie nasze dostawy były neutralne węglowo. Zobowiązaliśmy się by połowa z nich docierała do odbiorców w taki sposób już w 2030 roku. Środkiem do tego celu jest transformacja naszej floty i oparcie jej na pojazdach bezemisyjnych.

Obecnie Amazon ma ponad 3000 elektrycznych samochodów dostawczych dostarczających paczki do klientów w całej Europie. W ciągu najbliższych trzech lat zainwestujemy miliard euro by liczba ta zwiększyła się do ponad 10 000 pojazdów. Amazon zainwestuje również w infrastrukturę, w tysiące ładowarek w europejskich placówkach. Wszystkie nowe centra dystrybucyjne Amazon na całym świecie, są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać potrzebom elektrycznych pojazdów dostawczych.

W tym roku, w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech, Amazon rozpoczął dostawy elektrycznymi furgonetkami Rivian, zaprojektowanymi od podstaw by spełniały nasze potrzeby. Docelowo, w ramach tej współpracy Amazon planuje wprowadzić do swojej amerykańskiej floty 100 000 takich furgonetek. To największe zamówienie tego typu w historii.

Nie ograniczamy się tylko do pojazdów tradycyjnie utożsamianych z dostawami, takich jak furgonetki. Amazon skutecznie realizuje idę mikromobilności. W gęsto zaludnionych miastach nasze przesyłki dostarczane są przy wykorzystaniu rowerów, rowerów e-cargo, skuterów elektrycznych czy pieszo.

Odpady i opakowania

Dążymy również do tego aby nasza działalność wiązała się z jak najmniejszą ilością odpadów pozostawionych w środowisku. Docelowo nasza ambicją jest żeby dostarczane przez nas produkty nie wymagały dodatkowego zabezpieczenia ze strony Amazon i były dostarczane w opakowaniach producenta. Współpracujemy na tym polu z dostawcami, tak aby jak największa ilość produktów trafiających do naszych centrów mogła być wysyłana w ten sposób. Jeśli jest to niemożliwe staramy się maksymalnie ograniczać wielkość opakowań i tym samym ilość zużytych materiałów.

Warte odnotowania jest, że w żadnym europejskim centrum dystrybucyjnym materiałem opakowaniowym nie jest plastik. Systemy sztucznej inteligencji pomagają pracownikom dobrać opakowanie, które będzie najoptymalniejsze do danego zamówienia. Oferujemy klientom również opcję łączenia zamówień. Klient, który kupuje w serwisie Amazon kilka produktów, o różnej dostępności może wybrać opcje dostarczenia ich w jednym opakowaniu zbiorczym.

Wszystkie te działania pozwoliły Amazon zaoszczędzić w sumie 1,5 miliona ton materiałów przeznaczonych do pakowania w latach 2015–2021.

Amazon