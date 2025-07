Pomoc dla przemysłu pod brukselską kontrolą

Polska musi przekonać Komisję Europejską, że pomoc publiczna w „oszałamiającej” wysokości 26 mln euro na rozbudowę produkcji samochodów ciężarowych w fabryce w Niepołomicach koło Krakowa nie narusza unijnych zasad konkurencji.

Choć kwota planowanej pomocy publicznej dla MAN Trucks ma się nijak do liczonych w setkach milionów i miliardach euro tych przeznaczanych na wsparcie rozwoju ekotechnologii w Unii Europejskiej (jak choćby wodorowa), to jednak wzbudziła niepokój urzędników w Brukseli. Zapadła w ostatnich dniach bowiem decyzja o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego w celu „oceny zasadności udzielenia przez państwo pomocy inwestycyjnej”. A chodzi o rozbudowę zakładu i 1400 nowych miejsc pracy w Małopolsce.

Jak informuje portal The European Sting, chodzi o dotację bezpośrednią w wysokości ok. 2,4 mln euro oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na ok. 23,7 mln euro. Polski rząd wprawdzie w zeszłym roku podjął decyzję o przyznaniu pomocy na rozbudowę zakładu, ale zawiesił ją do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Choć Komisja uznała wstępnie, że inwestycja sprzyja rozwojowi gospodarczemu i pozwoli zwiększyć zatrudnienie w regionie. Ale jednocześnie – jak podaje portal – „ma wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa”. Zatem sprawdzi, „czy pomoc jest proporcjonalna” i ograniczona została do absolutnego minimum, by przyciągnąć inwestycję. Oceni także, czy decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu MAN Trucks w Polsce zapadła dzięki pomocy państwa, czy inwestor i tak zdecydowałby się na nią.

Komisja ma ocenić, czy pozytywne skutki pomocy przeważają nad jej negatywnym wpływem na konkurencję.

Przypomnijmy, że chodzi o inwestycję o wartości w sumie 130 mln euro, a zakład istnieje od 2007 roku i dotychczas z jego taśm montażowych zjechało ponad 300 tysięcy ciężarówek. Zakład w ostatnich tygodniach zwiększył produkcję z 200 do 225 samochodów dziennie. Daje zatrudnienie ponad 3 tysiącom ludzi (a w sumie ponad 3,8 tys.).

Agnieszka Łakoma

