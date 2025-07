Inflacja zanurkowała. RPP obcięła stopy na zapas

Inflacja wreszcie wyhamowała. W lipcu spadła do 3,1 proc., wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej - to najniższy poziom od wielu miesięcy. Choć tak duża zmiana może zaskakiwać, była ona spodziewana przez analityków. Awansem RPP obniżyła stopy procentowe już na początku lipca. Teraz rynek gra pod kolejne cięcie, możliwe już we wrześniu.

Co ważne, inflacja wróciła w szeroki przedział celu inflacyjnego NBP – 2,5 proc. z odchyleniem o 1 punkt procentowy. To pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy inflacja mieści się w tym zakresie.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc., co oznacza mniejszą presję cenową w okresie letnim. Jednak mimo znacznego spadku ogólnej inflacji, ceny żywności nadal rosną - w ujęciu rocznym o 4,9 proc. Jednocześnie cały czas inflacji pomaga taniejące paliwo - w lipcu aż o 6,8 proc. rok do roku. Nośniki energii podrożały umiarkowanie, o 2,4 proc. Od początku lipca obowiązuje niższa o 14,8 proc. taryfa na gaz ziemny dla gospodarstw domowych, co również przyczyniło się do obniżenia wskaźnika inflacji. Inflacja spada także dzięki efektowi bazy bowiem z rocznego wskaźnika wypadł lipiec 2024 roku, kiedy doszło do częściowego odmrożenia cen energii, co skutkowało ich gwałtownym wzrostem.

W kolejnych miesiącach inflacja powinna nadal spadać, choć skala tych spadków nie będzie już tak spektakularna jak w lipcu. Duże znaczenie ma w tym kontekście dalsze zamrożenie cen energii elektrycznej do końca roku. Zapisy w tej sprawie znalazły się w tzw. ustawie wiatrakowej, przyjętej przez Senat z poprawkami. Teraz musi się nimi zająć Sejm. Niewykluczone jednak, że proces wprowadzania zmian się opóźni, jeśli Prezydent zdecyduje się zawetować ustawę. Ostateczne przyjęcie tych regulacji powinno jednak wesprzeć proces dezinflacyjny i pozwolić inflacji spaść w drugiej połowie roku poniżej poziomu 2,5 proc.

Silny lipcowy spadek inflacji był przewidywany i właściwie został już wcześniej uwzględniony przez Radę Polityki Pieniężnej. To między innymi z tego powodu RPP zdecydowała się w lipcu na drugą w tym roku obniżkę stóp procentowych. W sumie, od maja, stopy zostały ścięte o 0,75 punktu procentowego. Obecna sytuacja tworzy przestrzeń do dalszych obniżek. Wydaje się, że na wrześniowym posiedzeniu (2–3 września) Rada może zdecydować się na kolejne cięcie o 0,25 punktu procentowego.

Spadająca inflacja to dobra wiadomość dla posiadaczy depozytów bankowych. Przy lipcowej inflacji na poziomie 3,1 proc., realny zysk z rocznych lokat zakładanych w sierpniu 2024 r., z przeciętnym oprocentowaniem rynkowym, wyniósł 1,05 proc. przed opodatkowaniem. Po potrąceniu podatku Belki daje to około 0,28 proc. realnego zysku. To oznacza, że lokaty znów zaczynają chronić oszczędności przed inflacją – co nie miało miejsca od jesieni zeszłego roku.

Warto zwrócić uwagę, że według badania eToro Puls Inwestora Indywidualnego inflacja wciąż pozostaje głównym zmartwieniem polskich inwestorów - 24 proc. respondentów wskazuje ją jako największe zagrożenie dla swoich aktywów. Jednocześnie analiza składu portfeli pokazuje, że polski inwestor jest wyraźnie bardziej wrażliwy na lokalne zmiany stóp procentowych niż przeciętny inwestor globalny.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce

