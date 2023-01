"Foreign Affairs” o negocjacyjnych scenariuszach

W tym momencie nie jest możliwe dojście do porozumienia między Ukrainą, która dokonuje stałych postępów na polu bitwy i Rosją, zaprzeczającą rzeczywistości. Utrzymując jednak presję na Rosję, Ukraina i jej partnerzy mogą zacząć tworzyć warunki dla powodzenia negocjacji w przyszłości – ocenił magazyn „Foreign Affairs”.

Aby zdecydować, czy możliwe jest porozumienie, negocjatorzy często odnoszą się do konceptu ZOPA (ang. zone of a possible agreement), czyli do obszaru możliwego do porozumienia dla obu stron; różnicy między maksimum, jakie jedna strona może zaoferować, a minimum, które druga strona może zaakceptować – wyjaśniło w środę amerykańskie czasopismo. Podkreślono, że w obecnej sytuacji, nie ma miejsca na ZOPA między Rosją a Ukrainą.