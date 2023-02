Sondaż. Niemcy nie chcą wysyłać Ukrainie myśliwców

Blisko dwie trzecie Niemców (64 proc.) wypowiedziało się przeciwko dostarczeniu Ukrainie myśliwców. Najwięcej przeciwników tej opcji - jak poinformowała w sobotę agencja dpa - jest wśród zwolenników prawicowo-populistycznej AfD i lewicy.

Okazuje się, że nie tylko rząd Olafa Scholza sceptycznie odnosi się do dostaw samolotów bojowych na Ukrainę – przeciwna jest także większość obywateli Niemiec. W sondażu Deutschlandtrend stacji ARD 64 proc. ankietowanych odrzuciło dostarczenie Ukrainie myśliwców przez Niemcy. Za dostawą opowiedziało się 23 proc., a 13 proc. nie chciało lub nie potrafiło się na ten temat wypowiedzieć.

Sprzeciw wobec dostarczeniu Ukrainie samolotów jest szczególnie wysoki wśród zwolenników AfD (86 proc.) i lewicy (81 proc.). Najwięcej zwolenników propozycja znalazła wśród wyborców Zielonych (38 proc.) oraz FDP (34 proc.); nieco mniej było ich wśród zwolenników chadecji (27 proc.) oraz SPD (26 proc.).

Po tym, gdy Niemcy zadeklarowały dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował o wsparcie jego kraju „rakietami dalekiego zasięgu” i większą liczbą systemów artyleryjskich do obrony przed Rosją.

Rząd Scholza do tej pory konsekwentnie wyraża się sceptycznie co do dostarczenia Ukrainie myśliwców – przypomina dpa.

PAP/RO