Przewodniczący KNF: Giełda to ryzyko

Musimy budować kulturę akceptacji ryzyka, ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje. Jeżeli nie zbudujemy kultury akceptacji ryzyka powstaje pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować rynek kapitałowy, powiedział w piątek przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Jastrzębski podczas XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich

Podczas kolejnej Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich w Bukowinie mowa była o wyzwaniach i problemach dotyczących tego, dlaczego rynek kapitałowy w Polsce nie osiągnął skali, która byłaby adekwatna do dużo wyższych oczekiwań oraz ambicji uczestników rynku. Jeden jeden panelistów stwierdził, że być może jesteśmy w stanie stworzyć rynek, gdzie nie ma ryzyka, tylko że taki rynek nie będzie miał żadnej wartości.

To mnie skłoniło do ogólnej refleksji, że być może główną przyczyną czy głównym źródłem „underdevelopment” polskiego rynku kapitałowego czy w ogóle rynku kapitałowego w tej części świata jest to, że nie potrafimy zbudować właściwej kultury podejścia do ryzyka. Chcemy funkcjonować w świecie, gdzie ryzyka nie ma. I to niestety widać po tym, co się dzieje na rynku bankowym. To, co widzimy teraz z WIBOREM, co widzimy z frankami – chcemy zbudować idealny świat – i to jest też kwestia przerostu regulacji, ton papieru, tysięcy stron – chcemy zbudować świat, gdzie nie ma ryzyka. Za tym idzie też odpowiednie oczekiwanie uczestników rynku finansowego, którzy mówią: „chcemy różne rzeczy robić, ale jeżeli coś się wydarzy, to będziemy się zastanawiali – może pozwiemy państwo, może pozwiemy instytucję finansową. Nie chcemy ryzyka, podsumowuje przewodniczący KNF