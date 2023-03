Szef MSZ Ukrainy wzywa Niemcy do przyspieszenia dostaw amunicji dla Kijowa

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla „Bild am Sonntag” wezwał Niemcy do przyspieszenia dostaw amunicji dla ukraińskiego wojska i rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach.

Kułeba podkreślił, że niedobory amunicji były problemem „numer jeden” w ukraińskich próbach odparcia rosyjskiej inwazji.

„Więc problem leży po stronie rządu” – podsumował Kułeba.

Wyjaśnił też, że nie spodziewa się, iż zachodni sojusznicy dadzą w najbliższym czasie Ukrainie myśliwce, ale ukraińscy piloci i tak powinni zostać przeszkoleni, aby byli gotowi, gdy ta decyzja zostanie podjęta.

Osobno Kułeba zapowiedział, że ukraińskie wojsko będzie nadal bronić Bachmutu. „Gdybyśmy wycofali się stamtąd, co by to zmieniło? Rosja zajęłaby Bachmut, a następnie kontynuowałaby ofensywę na Czasiw Jar, więc każde miasto za Bachmutem mógłby spotkać ten sam los” - zaznaczył.