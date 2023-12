Niemcy. Covid-19 nadal groźny? Apel ministra zdrowia

Niemcy, podobnie jak Francja, mają silną skłonność do Moskwy. Przez lata rząd niemiecki nie chciał widzieć, co robi Rosja pod przywództwem Putina - powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński