Słowacja: Pierwsze myśliwce MiG-29 wyleciały na Ukrainę

Minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’ poinformował, że pierwsze 4 z 13 przeznaczonych dla Ukrainy myśliwców Mig-29 opuściły już terytorium Słowacji. Za sterami siedzieli ukraińscy piloci.

Nad’ podziękował wszystkim zaangażowanym w proces przekazywania myśliwców. Zapowiedział, że w kolejnych tygodniach pozostałe samoloty zostaną przekazane Ukrainie. Podkreślił, że z przyczyn operacyjnych nie udzieli dalszych wyjaśnień.

„Słowacja stoi po właściwej stronie i tym gestem jako państwo zapisaliśmy się wielkimi literami we współczesnej historii świata“ - oznajmił. Dodał, że rząd nadal będzie pomagać ratować ludzkie życie, zagrożone z jakiegokolwiek powodu. „Robimy to, co trzeba, bo to Rosja napadła na Ukrainę, jest na jej terytorium i to Rosja natychmiast może zakończyć wojnę, wycofując wojska“ – napisał Nad‘.