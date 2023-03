Pininfarina współpracuje przy projekcie Izery

ElectroMobility Poland współpracuje z włoskim biurem stylistycznym Pininfarina przy projekcie polskiej marki samochodów elektrycznych Izera - poinformowały we wtorek firmy. Dodano, że chodzi o stylistykę m.in. nadwozia i wnętrza trzech modeli: SUV-a, hatchbacka i kombi.

Współpraca między ElectroMobility Poland (EMP) a włoskim studiem stylistycznym Pininfarina została ogłoszona we wtorek w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

„EMP współpracuje z biurem stylistycznym Pininfarina nad projektem stylistyki gamy modelowej polskiej marki samochodów elektrycznych Izera” - przekazały firmy we wspólnym komunikacie przesłanym PAP.

Zgodnie z informacją współpraca obejmuje „projekt nadwozia, wnętrza oraz HMI (Human Machine Interface) gamy modelowej trzech samochodów elektrycznych — SUV-a, hatchbacka oraz kombi”.

Dodano, że auta zostaną zbudowane w oparciu o platformę SEA. „Partnerstwo technologiczne między Geely — właścicielem technologii, a EMP zostało ogłoszone w listopadzie 2022 r.” - przypomniano.

Łukasz Maliczenko z EMP, cytowany we wtorkowej informacji, zaznaczył, że możliwość współpracy z firmą Pininfarina „to kolejny ważny krok na drodze do seryjnej produkcji Izery”. „Jako nowa marka musimy szukać swoich przewag na bardzo konkurencyjnym rynku, a ponadczasowy, atrakcyjny design ma być jedną z cech, które wyróżnią Izerę” — stwierdził.

Według Maliczenki współpraca Izery z „kolejnym partnerem o renomie i ugruntowanej pozycji w branży to także jasny sygnał dla rynku, że projekt jest na dobrej ścieżce i rozwija się zgodnie z planem i przyjętymi założeniami”.

„Współpraca ze start-upami jest częścią strategii Pininfariny, a rozpoczęcie współpracy z nowo powstałym zespołem Izery o wysokich kwalifikacjach pozwala na osiągnięcie sukcesu” - ocenił z kolei Giuseppe Bonollo z Pininfariny.

Jak stwierdził główny projektant Izery Tadeusz Jelec, celem współpracy jest „sięgnięcie do stylistycznego DNA, które zaprezentowaliśmy, przedstawiając publicznie prototypy demonstracyjne Izery w 2020 r, i uaktualnienie wypracowanego języka stylistycznego marki”.

Za design aut z ramienia EMP odpowiedzialny jest też projektant Mariusz Bekas - dodano.

Jak poinformowano, założona w 1930 r. Pininfarina przekształciła się z firmy rzemieślniczej w międzynarodową grupę usługową zajmującą się projektowaniem przemysłowym z zakresu m.in. architektury, żeglarstwa, szeroko rozumianej mobilności. Grupa zatrudnia 500 osób we Włoszech, Niemczech, Chinach i Stanach Zjednoczonych; zaprojektowała ponad 1200 pojazdów i wykonała ponad 600 projektów z innych dziedzin.

Według EMP kończy się pierwszy etap prac przygotowawczych na terenie przyszłego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Inwestor zastępczy, Prochem, pracuje nad projektem budowlanym oraz stosownymi pozwoleniami i zgodami umożliwiającymi rozpoczęcie procesu budowlanego na początku przyszłego roku. „Wraz z dostawcą platformy potwierdziliśmy zgodność projektu koncepcyjnego z wymogami technologicznymi linii produkcyjnych i obecnie spółka rozpoczyna prace nad szczegółową certyfikacją urządzeń i linii produkcyjnych dla trzech zakładów: spawalni, lakierni i montażu” - przekazano.

Dodano, że EMP prowadzi rozmowy z lokalnymi dostawcami części i komponentów w ramach procesu zakupowego budowania lokalnego łańcucha dostaw. Ok 190 firm na tym etapie potwierdziło gotowość uczestniczenia w nim i chęć współpracy z EMP.

Współpraca z partnerem technologicznym Geely jest, jak zapewniono, realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. „Zespoły inżynieryjne EMP i Geely wspólnie pracują, realizując kolejne zadania projektowe zgodnie z metodologią obowiązującą w przemyśle motoryzacyjnym” - podkreślono.

ElectroMobility Poland zatrudnia obecnie ok. 85 osób w dwóch biurach: w Warszawie oraz Katowicach. „Prowadzimy rekrutacje głównie w obszarach: IT, łańcucha dostaw oraz przede wszystkim inżynierii produktu. Jest to kluczowy obszar budowania wewnętrznych kompetencji w obszarze projektowania samochodów zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży motoryzacyjnej, w ścisłej współpracy z międzynarodowymi, renomowanymi partnerami” - przekazała EMP.

Projekt, jak zapewniła spółka, realizowany jest zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym w listopadzie ub. roku podczas ogłoszenia partnerstwa technologicznego z Geely, na podstawie którego uruchomienie produkcji planowane jest na koniec 2025 r. Pierwszym modelem Izery, który zjedzie z linii produkcyjnych, będzie SUV.

Spółka ElectroMobility Poland (EMP) powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wyniosła 70 mln zł.

Z końcem lipca 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z ElectroMobility Poland dot. objęcia nowych akcji EMP o wartości 250 mln zł. „Podpisanie umowy i dokapitalizowanie EMP umożliwia realizację kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycznych. Dotychczasowi udziałowcy spółki pozostają w mniejszościowym akcjonariacie z udziałami w wysokości 4,325 proc. każdy, udział Skarbu Państwa wynosi 82,70 proc.” - przekazała wówczas firma.

PAP/kp