Kolejny „ostateczny termin” na decyzję w sprawie Izery

Decyzja w sprawie budowy samochodu elektrycznego Izera w Jaworznie powinna zapaść do połowy czerwca ze względu na kwestie proceduralne, dotyczące wydatkowania środków unijnych, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Podkreśliła, że podjęcie tej decyzji jest w kompetencjach Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

„To jest decyzja, która w moim przekonaniu jest absolutnie do podjęcia w Polsce, do podjęcia ze względu także tak proceduralnie, finansowo, jeżeli chodzi o środki z KPO, do połowy czerwca” - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w radiu Tok FM.

„Moje ministerstwo […] w pełnym porozumieniu z resztą rządu, w tym z Ministerstwem Aktywów Państwowych podjęło decyzję o przesunięciu środków z części grantowej na pożyczkową, z tego powodu, że w części grantowej nie dałoby się ich wykorzystać, część grantowa zakładałaby, że linia produkcyjna byłaby gotowa do połowy 2026 roku, a to jest niemożliwe, więc środki by przepadły” - wyjaśniła.

»» Komentarze, opinie, prognozy wokół decyzji EBC czytaj tutaj:

Rządzie, decyduj! Projekt Izera gotowy do startu

Menedżer, który ma uruchomić Izerę

Środki na Izerę są przewidziane w KPO

Minister podkreśliła, że środki na ten projekt są zabezpieczone.

„W części pożyczkowej zabezpieczyliśmy te środki na projekt Izera. Nie muszą być na nie wydane, ale mogą. […] teraz jest decyzja, oczywiście, w rękach MAP. Jakakolwiek będzie decyzja, z punktu widzenia wydatkowania w KPO musi to być do połowy czerwca mniej więcej, jakakolwiek decyzja będzie wdrażana ze środków europejskich w ten czy inny sposób” - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Dwa tygodnie temu podano, że ElectroMobility Poland ma oficjalne pozwolenie prezydenta Jaworzna na budowę fabryki. Teraz decyzję o rozpoczęciu inwestycji ma podjąć MAP.

W marcu 2024 r. ElectroMobility Poland wybrała generalnego wykonawcę fabryki Izery - firmę Mirbud. Strony podpisały list intencyjny warunkujący podpisanie umowy uzyskaniem przez EMP zgód korporacyjnych. Współpraca ma zostać potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez spółkę EMP zgód korporacyjnych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych - PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku węgla. Mamy transformację energetyczną

Alarm w lasach: 28 mld zł strat, 170 tys. ludzi na bruk!

To już „epidemia”! Zamykają się kolejne hipermarkety

Polskie mięso przegrywa na wszystkich rynkach