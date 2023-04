Kara za zakaz importu z Ukrainy? To może szykować UE!

W momencie, kiedy mamy do czynienia z niekontrolowanym napływem produktów rolnych, który zagraża polskim rolnikom zadaniem rządu jest działać i położyć temu kres; Komisja Europejska musiałaby wykazać się bardzo złą wolą, gdyby chciała karać Polskę za wprowadzenie zakazu importu - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel, który jest członkiem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) PE.

„Jest podstawa prawna dla wprowadzenia zakazu importu. Komisja Europejska musiałaby wykazać bardzo złą wolę, gdyby chciała nas karać za wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Dla każdego jest jasne, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z niekontrolowanym napływem produktów rolnych, to rząd ma działać i rozwiązać problem. To jest priorytet” - uważa Jurgiel.

„Myślę, że rząd będzie wszystko robił, żeby ten problem rozwiązać i żeby rolnicy nie stracili przynajmniej ekonomicznie. Czyli nie ponieśli strat finansowych. To jest zadanie które rząd musi zrealizować” - dodaje były minister rolnictwa RP.

„Równocześnie, wspólnie z Komisją należy ustalić zasady przywrócenia tranzytu pod warunkiem zabezpieczenia badań jakości produktów. Nie należy się zrażać tempem działania KE. Mam z tym doświadczenie i mogę powiedzieć, że trzeba sporo zabiegać, być wytrwałym, a nawet uciążliwym. Procedury są takie, że często czeka się długo na decyzje” - podsumowuje Krzysztof Jurgiel.

Brukseli Artur Ciechanowicz

PAP/ as/