Zostały ci fusy z kawy? Nie wyrzucaj ich i zobacz, jak je wykorzystać

Wypijając kawę parzoną lub opróżniając ekspres, do kosza na odpadki BIO zazwyczaj wyrzucamy fusy z kawy, traktując je jako coś zbędnego. Nic bardziej mylnego. W czym mogą nam pomóc i gdzie oraz jak je wykorzystać?

Domowy ogródek

Fusy z kawy świetnie użyźniają glebę, która sama w sobie nie zawiera specjalnie dużo pożytecznych i koniecznych do uprawy roślin minerałów oraz składników odżywczych. Korzystając z fusów z kawy oszczędzimy sporą ilość pieniędzy, ponieważ nie musimy już dłużej kupować nawozów. Fusy zawierają w sobie między innymi azot, wapń, potas, żelazo, fosfor, magnez i chrom. Pomagają one także w absorbcji szkodliwych metali ciężkich. Z pozoru niepotrzebne fusy z kawy wystarczy tylko rozsypać wokół roślin i ubić ziemię. To jednak nie koniec ich zastosowań przy uprawie roślin. Z powodzeniem możemy je również stosować jako naturalny kompostownik. Potrafią one zatrzymywać niezbędne składniki odżywcze oraz wodę, tym samym wpływając na lepszy rozwój upraw. Ponadto wedle przeprowadzonych badań, wynika, iż fusy z kawy są nawet lepsze, niżeli kompost wykonany tylko z resztek odpadów. Nie emitują one także dużej ilości gazów cieplarnianych i lepiej wpływają na użyźnienie gleby.

Przeciwko insektom

Co prawda w sklepach możemy zaopatrzyć się w środki zwalczające owady, ale wiele z nich zawiera potencjalnie szkodliwe chemikalia. Są one tym bardziej niebezpieczne, kiedy mamy z nimi bezpośredni kontakt lub zbyt długo przebywamy w ich otoczeniu. Owady nie lubią fusów z kawy, ale pamiętajmy przy tym, aby tak rozłożone resztki zabezpieczyć przed zwierzętami domowymi, gdyż są one dla nich toksyczne.

Naturalny odświeżacz powietrza

Kiedy, na przykład w swojej lodówce poczujemy nieprzyjemny zapach zgnilizny lub psucia się niektórych produktów spożywczych, wystarczy włożyć do niej fusy z kawy. Włóżmy je do miseczki i ułóżmy w dowolnym miejscu, z którego wydobywa się nieprzyjemny zapach. Ale zwróćmy uwagę, aby nie trzymać ich za długo, szczególnie w temperaturze pokojowej, ponieważ szybko może się na nich pojawić pleśń.

Peeling dla skóry

Ze względu na swoje dosyć grube cząsteczki dobrze nadają się jako środek do usuwania złuszczającego się naskórka oraz martwych komórek skóry. Fusy najlepiej zmieszać z wodą lub olejem kokosowym i wcierać w skórę dłoni, stóp czy twarzy. Można je także stosować w celu złuszczającego peelingu do ust. Wtedy należy zmieszać fusy z miodem. Wykazują one też właściwości przeciwutleniające i chronią skórę między innymi przed promieniami słonecznymi.

Nigdy ich nie spożywajmy

Pomimo wielu swoich zalet nie powinniśmy ich jeść. Choć są one zużytym materiałem po procesie parzenia kawy, to nie są tym samym co jej ziarna. Oprócz tego, że ciężko je zjeść, to zawierają dwie substancje: kafestol oraz kahweol. Proces filtracji usuwa je z parzonej kawy, ale pozostają one w fusach. Ich spożycie znacząco podwyższa poziom cholesterolu, a także może negatywnie wpływać na pracę układu pokarmowego.

Filip Siódmiak