Oznaki lekkiego zmęczenia

Środowa sesja rozpoczynała się w Europie od wzrostów, ale dalszy przebieg dnia mógł być lekkim rozczarowaniem. Na większości indeksów na kontynencie od samego otwarcia przynajmniej przewagę miała podaż. Na plusach wciąż zdołały zamknąć się rynki w Mediolanie i Madrycie – FTSE MiB wzrosło o 0,70 proc., a IBEX o 0,52 proc.. Akcje sprzedawane były jednak w Londynie (FTSE100: -0,21 proc.), Frankfurcie i Paryżu (DAX i CAC40 straciły po 0,47 proc.). Bezwzględnie najlepszym komponentem Stoxx600 było Burberry po ogłoszeniu planów oszczędności (+17,03 proc.), najgorzej zachowywały się Alstom (-17,28 proc.) i Bayer (-10,39 proc.). Najsłabszym sektorem po raz kolejny był farmaceutyczny, tracąc 1,42 proc.. Silne wybicie EURUSD powyżej 1,12 zostało zakwestionowane w drugiej połowie dnia, dziś kurs oscyluje wokół 1,1190, podobnie jak 24 godziny temu.

WIG20 spadł wczoraj o 0,62 proc., mWIG40 o 0,33 proc., jedynie sWIG80 zyskał 1,08 proc.. Na plusie zamykały się jedynie cztery spółki głownego indeksu, jedyną bardziej znaczącą dodatnią kontrybucję wniosło PKO (+0,97 proc.). Balastem dla WIG20 były przede wszystkim Żabka (-3,89 proc.), CD Projekt (-2,82 proc.) i Allegro (-3,73 proc.). Lepsze zachowanie średnich spółek to głównie zasługa Millenium (+2,43 proc.), a wzrost sWIG80 to dzieło ZEPAK (+30,21 proc.) po podwyższeniu rekomendacji ze strony BM Pekao opartym o tezę sprzedaży projektu Adamów CCGT za 1,7 mld zł.

S&P500 po dużych problemach wzrosło w środę o 0,10 proc., ale 0,72 proc. zyskał NASDAQ. Maj coraz wyraźniej przynosi odwrócenie trendów, które obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach roku – poza technologią (+0,96 proc.) na amerykańskiej giełdzie rosły tylko dobra dyskrecjonalne (+0,38 proc.). Tabelę S&P500 ponownie otwierał Super Micro Computer (+15,71 proc.), ale znacznie ważniejsze były wzrosty AMD (+4,68 proc.) nVIDIi (+4,16 proc.), Tesli (+4,07 proc.) i Alphabetu (+3,68 proc.). Spółki Magnificent7 zyskały koszykowo od początku miesiąca już 14,7 proc. i są coraz bliższe wymazania całych tegorocznych strat, co zwiastowaliśmy po sezonie wynikowym.

W godzinach porannych indeksy w Azji w większości spadają (rośnie Sensex), podobnie jak notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy. Nie jest to efekt jakiegokolwiek poważniejszego wzrostu awersji do ryzyka, co dobitnie pokazuje bardzo słabe zachowanie złota (-1,53 proc.), kontynuującego wczorajszą dwuprocentową wyprzedaż, bardziej oznaka wyczerpania tematu porozumienia amerykańsko-chińskiego i brak wiary (w naszej ocenie błędny) w więcej niż jedną obniżkę stóp w USA w tym roku – rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich wzrosły wczoraj do 4,07 proc., najwyższego poziomu od marca. Podróż prezydenta Trumpa na Bliski Wschód przyniosła kolejny bardzo wymierny efekt – Quatar Airways zamówiło w Boeingu 210 samolotów szerokokadłubowych, co jest największym kontraktem w historii firmy (podana przez Biały Dom kwota 96 mld USD jest zapewne znacznie zawyżona). Po tak silnych wzrostach jak te, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, zupełnie normalna wydaje się chwila przerwy. Na razie nie widzimy jednak powodów, by ewentualne spadki w drugiej części tygodnia miały przerodzić się w jakąkolwiek poważniejszą korektę. W trakcie dnia poznamy ważne dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej i PPI, wieczorem wypowiadał się będzie Jerome Powell.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

