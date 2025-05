Sytuacja budżetu: „Dramatycznie się rozjeżdża”

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa za okres styczeń-kwiecień 2025 rok, z którego wynika, że deficyt po 1/3 roku budżetowego wyniósł prawie 91,5 mld zł, ba co więcej gdyby wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem, deficyt ten wyniósłby prawie 130 mld zł – stwierdza ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Wprawdzie poziom realizacji zarówno dochodów jak i wydatków często nie pokrywa się z upływem czasu w roku budżetowym, ale już teraz po upływie 1/3 roku budżetowego, widać wyraźnie wręcz dramatycznie „rozjeżdżanie się” jednych i drugich.

Dochody z poszczególnych rodzajów podatków wprawdzie porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyraźnie rosną, ale po zestawieniu ich z upływem czasu, widać, że już po 1/3 roku podatki „idą”bardzo słabo.

Ta dramatyczna sytuacja związana z realizacją dochodów budżetowych po 1/3 tego roku, a w szczególności tych o charakterze podatkowym w stosunku do upływu czasu, w najwyższym stopniu powinna niepokoić ministra finansów i jego zastępcę, będącego przecież zwierzchnikiem Krajowej Administracji Skarbowej. (…) Ten niepokój powinien być także związany z faktem, że przecież mamy do czynienia w wyraźnym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, który w założeniach do tegorocznego budżetu, został określony na poziomie aż 3,9 proc., a w I kwartale wg szybkiego szacunku GUS, wyniósł 3,2 proc. PKB - – wskazuje autor komentarza na portalu wPolityce.pl.

Mówiąc wprost, po 1/3 roku, wykonania budżetu, nie widać związku pomiędzy wyraźnym wzrostem gospodarczym, a wzrostem dochodów budżetowych, w tym w szczególności tych o charakterze podatkowym – stwierdza poseł Prawa i Sprawiedliwości.

