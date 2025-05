Wycinka na działce. Deregulacja czy prezent dla deweloperów?

Deregulacyjny projekt dot. wycinki drzew na terenie prywatnym został zdjęty z planu prac komitetu stałego Rady Ministrów - poinformował w sobotę wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Według niego proponowane przepisy „mogłyby otworzyć furtkę deweloperom”.

Dorożała zapowiedział przygotowanie nowego projektu we współpracy z samorządowcami.

„STOP Lex Szyszko II. Procedowanie projektu dot. wycinki drzew wstrzymane” - napisał Dorożała na portalu X. Jak dodał, Państwowa Rada Ochrony Przyrody ostrzega, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew „może stworzyć korupcjogenną lukę prawną i prowadzić do wymuszania tzw. milczącej zgody (jeśli urząd szybko nie odpowie, oznaczać to będzie zgodę)„.

Wyjaśnił, że projekt jest elementem pakietu deregulacyjnego.

„Niestety w stu procentach zgadzam się z opinią PROP i uważam, że proponowane przepisy otwierają furtkę deweloperom” - przekazał Dorożała na X.

W jego ocenie schemat działania będzie następujący: „najpierw osoba fizyczna wycina drzewa, bo urząd przymknął oko i nie zareagował w terminie. Następnie deweloper przejmuje teren, a na pozbawionej działce drzew powstaje budynek„.

„Jak to będzie wyglądać? A np. tak, jak ostatnio w Zakopanem, tylko bez problemów dla dewelopera. Czy tego właśnie chcemy? Wnioskowaliśmy w czwartek do komitetu stałego Rady Ministrów o zdjęcie tego punktu z dalszego procedowania w tym kształcie. Został zdjęty. To pozorna deregulacja, o możliwie niebezpiecznych skutkach dla środowiska” - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska i zarazem Główny Konserwator Przyrody.

Zaznaczył, że teraz należy zaproponować „bezpieczne przepisy, faktycznie służące udrożnieniu decyzji administracyjnych, które nie odbiją się masakrą drzew„.

Dorożała poinformował, że w piątek zostały wysłane pisma między innymi do Związku Miast Polskich, Związku Województw, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, z prośbą do samorządowców o sugestie, z punktu widzenia ich codziennej praktyki, np. w kwestii czasu na oględziny czy skutecznego niedopuszczenia do możliwości blokowania przez wnioskodawcę wejścia na posesję celem dokonania oględzin.

Projekt MKiŚ opublikowany przed tygodniem na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje możliwość wycięcia drzewa znajdującego się na prywatnej działce, jeśli w ciągu 35 dni po zgłoszeniu takiego zamiaru odpowiedni organ nie wyrazi sprzeciwu. „Zmiana ma pozwolić na zabezpieczenie wnioskodawców przed ewentualnym przewlekłym prowadzeniem postępowań, które w dotychczasowym stanie prawnym może się zdarzyć w związku z nieprzestrzeganiem terminu na przeprowadzenie oględzin drzewa, którego dotyczy zgłoszenie” - podkreślili autorzy projektu.

Zgodnie z obecnymi przepisami organ, do którego zgłoszono zamiar usunięcia drzewa (wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewódzki konserwator zabytków) może wnieść sprzeciw, najpierw jednak musi przeprowadzić oględziny. Po dokonaniu oględzin może sprzeciwić się w terminie 14 dni. Jeżeli zatem oględziny nie zostały przeprowadzone, to termin 14 dni na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. „To zaś może spowodować, że postępowania dotyczące usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą się nadmiernie przedłużać” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W związku z tym projektowana nowela zakłada wprowadzenie 35-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzewa przez organ, któremu zgłoszono ten zamiar. Projektowany 35-dniowy termin jest sumą terminów na oględziny i sprzeciw, co miałoby zdyscyplinować organy do przeprowadzenia oględzin w terminie i zabezpieczyć wnioskodawców, zmniejszając uciążliwości związane z oczekiwaniem na decyzje i zwiększając bezpieczeństwo w przypadkach, gdy drzewo przeznaczone do wycinki stanowi zagrożenie.

