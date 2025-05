Rząd USA stracił najwyższy rating kredytowy!

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła w piątek rządowi USA najwyższą ocenę kredytową, powołując się na niepowodzenia kolejnych rządów w powstrzymaniu rosnącej fali zadłużenia - poinformowała agencja Associated Press.

Moody’s obniżył ocenę z AAA na AA1, podkreślając jednak, że Stany Zjednoczone „zachowały wyjątkową siłę kredytową (…) oraz rolę dolara amerykańskiego jako globalnej waluty rezerwowej„.

Agencja zaznaczyła w oświadczeniu, że ”rozważane propozycje fiskalne najprawdopodobniej nie doprowadzą do trwałej, wieloletniej redukcji deficytu” i oszacowała, że dług publiczny USA wzrośnie do ok. 134 proc. PKB do 2035 r. w porównaniu z 98 proc. w 2024 r.

„Zablokowany system polityczny nie był w stanie poradzić sobie z ogromnymi deficytami. Republikanie odrzucają podwyżki podatków, a Demokraci niechętnie tną wydatki” - przypomniała agencja Associated Press.

W piątek Republikanie z Izby Reprezentantów nie przeforsowali pakietu ulg podatkowych i cięć wydatków w komisji budżetowej. Niewielka grupa republikańskich ustawodawców, nalegająca na większe cięcia, sprzeciwiła się projektowi razem ze wszystkimi przedstawicielami Demokratów.

Moody’s jest kolejną z trzech głównych agencji ratingowych, która obniżyła ocenę kredytową rządu federalnego. Standard & Poor’s obniżył rating długu federalnego w 2011 r., a Fitch Ratings podjął podobną decyzję w roku 2023.

PAP, sek

