Czerwiec, lipiec, a może dopiero jesień?

Ruch wzrostowy na głównej parze walutowej świata odbija się od oporu w okolicach 1,1265. Krajowa waluta odrabia straty na bazie polityki monetarnej RPP, a także za sprawą powiewu optymizmu na aktywach ryzykownych. Sporo danych z brytyjskiej gospodarki.

Problem z kierunkiem

Ostatnie dni na notowaniach EUR/USD pokazują niezdecydowanie inwestorów. Poniedziałek sprawił, że testowaliśmy wsparcie na poziomie 1,11, by w kolejnych dniach dobić do strefy oporowej na 1,1265. Jednak w tym rejonie kurs zawraca, kieruje się na południe i przebija dzisiaj 1,12. Wydaje się, że w tym momencie nieco przycichła kwestia wojen handlowych (rynek czeka na kolejne porozumienia), a na pierwszy plan wysuwa się polityka monetarna. Problem z kontynuacją odbicia na popularnym „edku” może wynikać z tego, że w najbliższym czasie nieco inne rysują się decyzje banków centralnych USA i strefy euro. EBC, zgodnie z oczekiwaniami analityków, ma już w czerwcu (5.06) znów ciąć koszt pieniądza o 25 pkt bazowych, podczas gdy Fed do września może nie wykonać żadnego ruchu. Taki scenariusz (przynajmniej na ten moment) może faworyzować dolara w relacji z euro. „Tańsze” euro i dolar -

Ten tydzień jak do tej pory jest udany dla krajowej waluty. Wczoraj w relacji do EUR udało się złotemu zejść poniżej 4,24, a w przypadku „zderzenia” z USD poniżej 3,80. Jednym z powodów takiej sytuacji jest oczywiście większy optymizm co do walut rynków wschodzących. Wydaje się jednak, że decydująca kwestia to wciąż ostatnia konferencja prasowa prezesa RPP i sygnał, że kolejne cięcia stóp nie są tak oczywiste. Rynki powoli tracą wiarę w to, że taki scenariusz zmaterializuje się w czerwcu, a coraz bardziej wątpliwy staje się i lipiec. Tym bardziej po dzisiejszej rewizji w górę danych inflacyjnych za kwiecień. Zmiana ta jest może niezbyt imponująca, bo raptem z 4,2 na 4,3 proc., ale pokazuje, że presja inflacyjna ciągle jest. Poznaliśmy też odczyt PKB za I kwartał, który wyniósł w relacji r/r całkiem okazałe 3,2 proc. Taki wynik też pokazuje, że mimo wysokiego poziomu stóp procentowych w naszym kraju gospodarka radzi sobie przyzwoicie, a analitycy zakładają, że za cały rok PKB może wynieść nieznacznie poniżej 3,5 proc.

Mieszane dane

Dzisiaj sporo danych poznaliśmy z brytyjskiej gospodarki. Warte uwagi były przede wszystkim te dotyczące PKB za marzec i produkcja przemysłowa. I trzeba przyznać, że ich wydźwięk jest mieszany, bo pozytywnie zaskoczył wzrost gospodarczy, który wyniósł w marcu 0,2 proc. (przy oczekiwaniach na poziomie 0.0 proc.), ale z drugiej strony zawiodła produkcja przemysłowa, która m/m w marcu wyniosła -0,7 proc., czyli gorzej od prognoz. Przypomnijmy, że 8 maja Bank Anglii dokonał obniżki stóp procentowych o 25 pkt bazowych, właśnie na bazie słabej aktywności gospodarczej, i niższego wskaźnika inflacji (2,6 proc. w marcu). GBP dzisiaj na rynku FX zyskuje nieznacznie do USD, ale traci do mocno rozpędzonego JPY (trzecia sesja wzrostowa). Dzisiaj w kalendarzu jeszcze ważny odczyt kondycji konsumenta z USA, czyli sprzedaż detaliczna, a także inflacja PPI, również ze Stanów.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

