Paweł Borys: nie wrócimy już do zerowych stóp procentowych

Już teraz widać, że niższe stopy procentowe powodują ożywienie. Można dostrzec to na giełdzie, ale jeszcze nie w aktywności transakcyjnej. W perspektywie kolejnych 12-18 miesięcy ożywienie może przyjść, ponieważ łatwiej będzie o finansowanie - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Paweł Borys, partner zarządzający MCI Capital, były prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Stanisław Koczot: Banki centralne funkcjonują w środowisku dużej niepewności. Trudno prowadzić politykę monetarną, gdy wpływ na gospodarkę ma tyle zmiennych…

Paweł Borys, partner zarządzający MCI Capital, były prezes Polskiego Funduszu Rozwoju: Po szoku wywołany wojną na Ukrainie osiągnięcie celów inflacyjnych przez główne banki centralne nie jest łatwe. Banki są zmuszone do utrzymywania dosyć wysokich stóp procentowych, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Strefa euro - ze względu na słabszy wzrost gospodarczy, w tym recesję w Niemczech - mogła trochę szybciej i mocniej obniżać stopy. Do tego mamy do czynienia z dość ekspansywną polityką fiskalną. Spójrzmy na deficyty fiskalne: w USA jest to blisko 7 proc. PKB, w Polsce - 6 proc. To utrudnia szybsze obniżanie stóp. W strefie euro sytuacja fiskalna jest lepsza, dlatego stopy spadają najmocniej. Być może do redukcji deficytu w Stanach Zjednoczonych doprowadzi polityka Donalda Trumpa. Stopy procentowe na całym świecie na pewno mają potencjał do spadku, natomiast ważne jest to, czy polityka fiskalna trochę będzie zacieśniona.

Jak to wygląda w przypadku Polski? Jesteśmy po cięciu stóp o 50 punktów bazowych, ale tak duża kolejna obniżka raczej się nie zapowiada…

Myślę jednak, że w tym roku obniżka o 100 punktów bazowych jest realna. Pewnie zobaczymy jeszcze co najmniej dwie obniżki po 25 punktów. Wydaje mi się, że stopa referencyjna w Polsce w końcówce przyszłego roku może zbliżyć się do 3,5 proc. i utrzymamy ten poziom na dłużej, w perspektywie średnioterminowej. Nie wrócimy już do zerowych stóp procentowych.

Jakie znaczenie obniżka stóp procentowych będzie miała dla rynku kapitałowego, dla inwestycji prywatnych, dla private equity?

W ostatnim czasie rosły głównie kredyty obrotowe, natomiast kredyty inwestycyjne - istotne z punktu widzenia dużych transakcji, realizacji przejęć - funkcjonowały bardzo słabo. Wysoki koszt finansowania powodował, że w ostatnich kwartałach liczba transakcji spadała. Natomiast już teraz widać, że niższe stopy procentowe powodują ożywienie. Można dostrzec to na giełdzie, ale jeszcze nie w aktywności transakcyjnej. W perspektywie kolejnych 12-18 miesięcy ożywienie może przyjść, ponieważ łatwiej będzie o finansowanie. Być może w ciągu najbliższych kilku kwartałów nadejdzie odbicie, wzrośnie popyt na kredyty inwestycyjne, zwłaszcza jeżeli stopa procentowa spadnie wyraźnie poniżej 5 proc. Na pewno niższa inflacja, niższe stopy procentowe, większa przewidywalność są dobre dla inwestowania. Po serii szoków polska gospodarka teraz trochę się stabilizuje.

Czy w związku z wojnami celnymi, przy ryzyku wzrostu inflacji, nie grozi nam jednak pewne spowolnienia w Europie i w Stanach Zjednoczonych?

Mówi się nawet o stagflacji, ale ja w to za bardzo nie wierzę, bo rynki pracy są silne. Jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych widać, że nastąpiła jednak korekta, złagodzenie stanowiska, obniżenie najwyższych ceł. Poprawia to prognozy wzrostu gospodarczego i obniża potencjalnie inflację. Na polityczną korektę USA na początek dobrze zareagowała giełda, natomiast private equity jeszcze nie, cały czas liczba transakcji jest relatywnie niska. Widać też, że aktywność inwestorów - zwłaszcza amerykańskich - w regionie Europy jest cały czas na dość słabym poziomie. Dla nas jako MCI jest to sytuacja potencjalnie dobra, bo mamy do czynienia z mniejszą konkurencję, możemy uzyskać lepsze wyceny. Ale pojawiają się też rozbieżności pomiędzy tym, co chcieliby uzyskać sprzedający, i tym, czego oczekują kupujący. Jesteśmy w takim momencie, w którym cały czas ta aktywność inwestycyjna jest niższa, ale spodziewamy się ożywienia.

